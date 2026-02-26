Vì sao phụ nữ mãn kinh dễ đau khớp?

Tăng cân, ít vận động, hormone estrogen giảm trong thời kỳ mãn kinh khiến sức khỏe xương khớp của phái đẹp suy yếu.

Phụ nữ mãn kinh thường gặp nhiều thay đổi như bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, tâm trạng thất thường. Không ít người còn bị đau khớp kéo dài, đau đầu gối khi leo cầu thang, cứng khớp ngón tay vào buổi sáng hoặc đau âm ỉ vùng thắt lưng. Các triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và không nên xem nhẹ.

Nồng độ estrogen giảm ảnh hưởng trực tiếp đến khớp

Estrogen không chỉ là hormone sinh sản mà còn bảo vệ xương khớp. Trong thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen giảm mạnh, tình trạng viêm khớp tăng lên. Hiểu được mối liên hệ giữa hormone, lối sống và sức khỏe khớp, từ đó phụ nữ biết cách chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Không nên bỏ qua dấu hiệu cứng khớp buổi sáng

Cứng khớp thỉnh thoảng là bình thường nhưng nếu chúng xuất hiện 20-30 phút trở lên mỗi ngày thì cần được chú ý. Đây có thể là dấu hiệu của viêm khớp giai đoạn đầu hoặc thoái hóa khớp do mất cân bằng nội tiết tố. Chẩn đoán sớm bệnh có thể ngăn ngừa tổn thương lâu dài.

Tăng cân gây thêm áp lực lên các khớp

Thời kỳ mãn kinh thường làm chậm quá trình trao đổi chất, dẫn đến tăng cân dần dần, đặc biệt là ở vùng bụng. Cơ thể thừa cân cũng có thể làm tăng đau đầu gối. Kiểm soát cân nặng thông qua chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục nhẹ nhàng sẽ làm giảm áp lực và đau khớp.

Thiếu vận động làm cho cơn đau nặng hơn

Đau khớp thường khiến phụ nữ hạn chế vận động, nhưng điều này thực chất lại làm trầm trọng thêm vấn đề. Khớp thực hiện chức năng vận động, các hoạt động đơn giản như đi bộ, giãn cơ, yoga hoặc bài tập nhẹ nhàng giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường cơ bắp, giảm đau. Phái đẹp nên kiên trì vận động khoa học, cường độ vừa phải.

Không phải các cơn đau khớp đều cần thuốc giảm đau

Thuốc giúp giảm đau nhanh chóng nhưng việc tự ý sử dụng kéo dài có thể che lấp triệu chứng và làm chậm chẩn đoán. Thuốc giảm đau thường chỉ kiểm soát biểu hiện bên ngoài, không giải quyết nguyên nhân. Người bệnh nên đi khám để xác định cơn đau xuất phát từ thay đổi nội tiết tố, viêm khớp giai đoạn sớm, thiếu vitamin D hay vấn đề tư thế, từ đó có hướng điều trị và chăm sóc phù hợp.

Phụ nữ mãn kinh nên chủ động chăm sóc xương khớp thông qua chế độ dinh dưỡng giàu canxi, vitamin D kết hợp tập luyện thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)