Vì sao phụ nữ chưa quan hệ vẫn nhiễm sùi mào gà?

Tôi 21 tuổi, gần đây vùng kín xuất hiện các nốt gây ngứa, rát, bác sĩ chẩn đoán sùi mào gà. Tôi chưa quan hệ tình dục sao lại mắc bệnh? (Thanh Hà, Đồng Nai)

Trả lời:

Sùi mào gà (mụn cóc sinh dục) do virus HPV chủng 6, 11 gây bệnh. Bệnh xuất hiện ở cả hai giới, khoảng 90% trường hợp mắc bệnh do lây truyền qua đường tình dục. Ngay cả khi không quan hệ tình dục, bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh do các nguyên nhân dưới đây.

Lây sùi mào gà qua vật trung gian: Virus gây mụn cóc sinh dục sống bên trong cơ thể và hiện diện trên một số vật dụng cá nhân như quần áo, bàn chải đánh răng hay là dao cạo râu... Chúng có khả năng phát triển nhanh chóng trong điều kiện ẩm ướt. Nếu bản thân vô tình chạm vào những vật dụng của người bệnh, virus có thể xâm nhập vào cơ thể người chưa nhiễm bệnh.

Lây qua vết thương hở: Thông qua vết thương hở virus gây bệnh sùi mào gà có thể lây nhiễm dễ dàng từ người này sang người khác. Nếu bạn vô tình chạm vào vùng sùi đang bị thương của bệnh nhân sau đó lại đưa tay chạm vào vết thương hở hay dụi vào mắt... thì có nguy cơ nhiễm bệnh

Từ mẹ sang con: Virus HPV gây ra sùi mào gà có nhiều ở bộ phận sinh dục. Đây là nguồn lây virus gây bệnh chủ yếu từ mẹ sang con khi sinh thường từ ngả âm đạo.

Virus HPV là nguồn lây sùi mào gà phổ biến. Ảnh: Guardian

Ở phụ nữ, mụn cóc sinh dục có thể phát triển trên âm hộ, thành âm đạo, khu vực giữa bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn, ống hậu môn và cổ tử cung. Ở nam giới, chúng có thể ở đầu hoặc trục của dương vật, bìu hoặc hậu môn. Bệnh cũng có thể phát triển trong miệng hoặc cổ họng của người có quan hệ tình dục bằng miệng với người bị nhiễm bệnh.

Triệu chứng điển hình của người nhiễm bệnh là xuất hiện trên da những nốt sùi nhỏ đổi màu, nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau như bông súp lơ, ngứa hoặc khó chịu ở vùng sinh dục. Tâm lý người bệnh mắc bệnh thường e ngại đi khám, nên thường tự ý mua thuốc chữa mụn cóc thông thường để điều trị sùi mào gà. Điều này có thể dẫn tới các tổn thương nặng nề, khiến bệnh trọng hơn.

Trường hợp bạn có dấu hiệu mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cần khám, xét nghiệm tầm soát. Hiện, bác sĩ có thể điều trị bằng thuốc chữa mụn cóc sinh dục, phương pháp phá hủy khối u nhú bằng liệu pháp đốt lạnh bằng nitơ lỏng, nạo, cắt, đốt điện bằng sóng cao tần hay tia laser CO2... Bên cạnh đó, chuyên gia có thể sử dụng thuốc điều hòa miễn dịch dạng bôi hoặc dạng tiêm.

Virus HPV gây bệnh sùi mào gà có khả năng tồn tại dưới dạng ẩn trong cơ thể. Vì thế, triệu chứng có thể xuất hiện trong khoảng 3-6 tháng tới. Bệnh có thể tái nhiễm sau khi điều trị xong. Do đó, người bệnh cần tái khám sau mỗi 4 tuần, thực hiện biện pháp phòng ngừa như sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục, hạn chế số lượng bạn tình, chủ động tiêm vaccine ngừa virus HPV...

BS.CKI Nguyễn Huy Cường

Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM