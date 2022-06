Vì sao phụ nữ bị đông máu trong kỳ kinh?

Hiện tượng đông máu kinh kỳ được cho là bình thường ở nữ giới nhưng cũng cần thăm khám nếu chị em có tiền sử mắc bệnh phụ khoa.

Xuất hiện máu đông là hiện tượng bình thường trong kinh kỳ nhưng cũng có thể là triệu chứng của các vấn đề sức khỏe phụ khoa cần được thăm khám sớm. Khi chu kỳ kinh bắt đầu, cơ thể phụ nữ cũng tự kết hợp huyết tương, tiểu cầu (các tế bào máu), hình thành hiện tượng máu đông để tránh mất nhiều máu.

Trong một báo cáo nghiên cứu từ Trung tâm BioMed (Mỹ) tháng 1/2021, máu kinh vón cục thường do các mảnh mô từ niêm mạc tử cung tạo thành hoặc máu đông có thể là một hỗn hợp của cả tế bào nội mạc tử cung và cục máu. Các cục máu đỏ sẫm hoặc hơi đen có thể xuất hiện trong vài ngày đầu của kỳ kinh - khi lượng máu kinh ra nhiều nhất. Máu đông màu đỏ tươi cũng có thể xuất hiện khi sắp hết "đèn đỏ", do máu chảy nhanh, nhiều nên không bị oxy hóa gây sẫm màu. Khi gặp phải vấn đề sản phụ khoa, cục máu đông có thể to hơn do lượng kinh nguyệt của chị em chảy nhiều bất thường.

Các nguyên nhân gây đông máu kinh kỳ

Theo Trung tâm Nghiên cứu Phòng ngừa bệnh tật (Mỹ), rong kinh là hiện tượng ra máu kinh nhiều và kéo dài hơn 7 ngày, chị em thay băng hay dụng cụ lót vệ sinh dưới 2 giờ mỗi lần. Tùy vào độ tuổi và tiền sử bệnh lý, chị em có thể gặp phải chứng rong kinh hoặc hình thành cục máu đông bất thường.

Bệnh vùng tử cung

Tuổi tác, tiền sử bệnh lý của chị em có thể gây ra hình thành máu đông bất thường. Một số bệnh lý sản phụ khoa có thể dẫn đến chảy máu, đông máu như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, bệnh tuyến - cơ tử cung.

Mất cân bằng nội tiết tố

Chị em mất cân bằng nội tiết tố có thể mắc chứng suy giáp, buồng trứng đa nang (PCOS), tiền mãn kinh, giai đoạn mãn kinh. Mất cân bằng nội tiết tố dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt diễn ra bất thường gây bong tróc niêm mạc tử cung, dẫn đến đông máu, chảy máu vùng âm đạo không mong muốn.

Hư thai

Mẹ không biết mình đang mang thai không may bị hư thai sẽ gặp phải triệu chứng đông máu và chảy máu từ âm đạo.

Hiện tượng đông máu trong kỳ kinh có thể cảnh báo vấn đề sức khỏe phụ khoa cần được thăm khám sớm. Ảnh: Freepik

Bị sẹo vùng kín

Vết sẹo sau điều trị bệnh lý vô tình bị rách lại cũng có thể gây chảy máu bất thường. Tuy chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể, bệnh ung thư tử cung hoặc ung thư cổ tử cung cũng có thể là nguy cơ gây chảy máu vùng âm đạo, hình thành máu đông.

Cách điều trị

Chị em nên thăm khám khi bị đông máu bất thường trong kinh kỳ hoặc bị chảy máu âm đạo bất chợt. Bác sĩ sản phụ sẽ hỏi về độ dài của kỳ kinh, lưu lượng kinh, lịch trình kỳ kinh, tiền sử mang thai, tiền sử bệnh lý phụ khoa nếu có. Một số các xét nghiệm, siêu âm tử cung, nội soi, chụp cắt lớp (CT) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) tử cung có thể được khuyến nghị khi thăm khám. Sau khi biết nguyên nhân bệnh lý, chị em được hướng dẫn điều trị, dùng thuốc theo toa của bác sĩ.

Bổ sung chất sắt

Nghiên cứu công bố trên tờ Khoa học Y tế (Pakistan) cho thấy, 63,4% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị rong kinh cũng có thể bị thiếu máu. Thiếu máu có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, choáng, giảm chất lượng sinh hoạt. Bác sĩ có thể kê toa thuốc hoặc khuyến nghị ăn uống chất bổ sung giúp bệnh nhân khôi phục mức chất sắt trong máu. Bổ sung sắt có thể khắc phục các triệu chứng của thiếu máu, cải thiện, tái tạo các hồng cầu khỏe trong máu bệnh nhân.

Kiểm soát thai kỳ

Cũng theo Trung tâm BioMed (Mỹ), bác sĩ có thể khuyến nghị một số thuốc điều trị bệnh sản phụ khoa như IUD nội tiết tố; thuốc ngừa thai kết hợp chứa estrogen, progesterone, thuốc ngừa thai chứa progesterone. Các thuốc dạng viên hoặc dạng thuốc tiêm này hỗ trợ bệnh nhân cầm máu kinh 80%. Vòng tránh thai nội tiết tố cũng hỗ trợ cầm máu hiệu quả 95% sau một năm sử dụng. Bác sĩ cũng có thể kê toa thuốc có chứa ibuprofen hay aspirin dùng trong kỳ kinh để giảm đau, ngừa đau bụng kinh. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy dùng aspirin, một số thuốc giảm đau khác có thể gây chảy máu kinh nhiều.

Liệu pháp nội tiết tố

Theo báo cáo nghiên cứu của Hiệp hội Huyết học Mỹ, liệu pháp nội tiết tố khác với biện pháp dùng thuốc kiểm soát thai kỳ bằng nội tiết tố. Liệu pháp nội tiết tố nhằm duy trì khả năng sinh sản, được ưu tiên cho chị em mong con, mong đều kinh.

Thuốc chống tiêu sợi huyết

Trung tâm BioMed (Mỹ) cho biết, thuốc chống tiêu sợi huyết cũng được khuyến nghị chữa đông máu kinh kỳ, gồm các loại thuốc có chứa axit tranexamic hoặc axit aminocaproic, có thể giúp cầm máu nhờ thành phần thuốc giúp làm chậm quá trình tiêu sợi huyết ngăn tạo máu đông.

Điều trị phẫu thuật

Điều trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị khi cần phẫu thuật u xơ, gồm các phương pháp phẫu thuật nội soi tử cung, phẫu thuật cắt nội mạc tử cung hoặc khối u, phẫu thuật nội soi ổ bụng. Khi bệnh trở nặng, phẫu thuật cắt tử cung cũng là một trong các phương án điều trị. Phương án này giúp kết thúc kinh nguyệt, thai kỳ của bệnh nhân vĩnh viễn.

Mai Chi (Theo Verywell Health)