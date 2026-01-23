Vì sao nước vào tai gây nấm?

Tôi bị nấm tai, có thể do nước vào tai thường xuyên. Vì sao, điều trị thế nào? (Thu Trang, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ống tai ngoài là một khoang hẹp có chức năng bảo vệ tai khỏi vi khuẩn và nấm. Phần da của ống tai có một lớp cerumen (ráy tai) giúp duy trì độ pH acid nhẹ, tạo hàng rào kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên.

Khi nước, dầu gội vô tình chảy vào tai và không được vệ sinh đúng cách, lớp bảo vệ này bị rửa trôi, làm tăng độ ẩm trong ống tai, tạo điều kiện để nấm Candida hoặc Aspergillus phát triển. Nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở người có tiền sử viêm tai, da nhạy cảm... Triệu chứng nấm tai phổ biến gồm ngứa tai, cảm giác muốn ngoáy tai, đau nhức, nghe kém, ù tai, chảy dịch...

Nếu bạn được chẩn đoán nấm tai, bác sĩ thường làm sạch mô nấm qua nội soi, kê toa thuốc điều trị. Bạn không nên tự ý sử dụng thuốc nhỏ tai chứa kháng sinh hoặc corticoid. Bởi corticoid hỗ trợ giảm viêm tạm thời nhưng làm suy yếu miễn dịch tại chỗ khiến nấm tai phát triển mạnh, dễ tái phát.

Bác sĩ Nguyên đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nấm ống tai ngoài thường không gây ra các biến chứng nguy hiểm phải điều trị ngoại khoa. Tuy nhiên, người bệnh suy giảm hệ miễn dịch (đái tháo đường, HIV, đang hóa trị...) có thể bị thủng nhĩ, viêm tai xương chũm do xâm lấn gây hoại tử...

Để hạn chế tái phát, bạn cần giữ tai khô, tránh để nước, dầu gội hoặc tinh dầu lọt vào ống tai. Sử dụng nút bịt tai khi tắm gội, đi bơi. Không dùng chung khăn, dụng cụ vệ sinh tai với người khác, tuân thủ đúng chỉ định bác sĩ.

Khi xuất hiện các triệu chứng như ngứa tai nhiều, chảy dịch bất thường, ù tai hoặc nghe kém, người bệnh cần đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ khám, nội soi tai, điều trị đúng nguyên nhân, ngăn biến chứng.

ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM