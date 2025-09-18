Bị ngứa tai có nên nhỏ chanh?

Tôi thường ngứa tai, nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào tai có hết không? (Lê Lam, 55 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Tai có cấu trúc phức tạp và nhạy cảm, ống tai ngoài được bao phủ bởi lớp da mỏng, dễ trầy xước. Nước chanh có độ pH 2-3, tính axit cao hơn nước từ 10.000 đến 100.000 lần. Axit trong chanh có thể gây bỏng rát, làm tổn thương niêm mạc ống tai, khiến ngứa nặng hơn. Nước cốt chanh nếu tiếp xúc với vết xước gây viêm tai ngoài cấp, đau rát, sưng tấy. Trường hợp màng nhĩ bị tổn thương từ trước, nhỏ nước chanh có thể gây viêm tai giữa, nặng hơn là hoại tử mô trong tai giữa, ăn mòn lớp biểu mô màng nhĩ.

Tai còn liên kết mật thiết với hệ thần kinh cảm giác. Dây thần kinh thính giác bắt nguồn từ cấu trúc tai trong, đi xuyên qua các cấu trúc trong sọ để đến các trung tâm thính giác ở thùy thái dương của não. Axit từ chanh có thể gây rối loạn dẫn truyền tín hiệu, ảnh hưởng đến khả năng nghe.

Bác sĩ Phát đang nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Hệ vi sinh vật cân bằng trong tai có vai trò bảo vệ cơ quan này khỏi vi khuẩn gây hại. Nhỏ chanh có tính axit mạnh có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh, tạo điều kiện cho các vi khuẩn, nấm phát triển. Sử dụng chanh sai cách không những không giảm triệu chứng mà còn có thể gây các biến chứng nguy hiểm.

Bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ kiểm tra nguyên nhân như ráy tai tích tụ, nước ứ đọng sau khi tắm, viêm da ống tai ngoài, nấm tai... Tùy nguyên nhân, bác sĩ tư vấn xử trí phù hợp. Không nên ngoáy tai bằng vật sắc nhọn, tăm bông hay tự ý nhỏ chanh, dầu gió, cồn vào tai.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7