Vì sao nhanh đói khi trời lạnh?

Trời lạnh khiến cơ thể tăng tiêu hao năng lượng để giữ ấm, kèm theo thay đổi nội tiết điều hòa cảm giác đói nên dẫn đến thèm ăn nhanh hơn.

Nhiều người dễ tăng cân vào mùa đông do thường xuyên cảm thấy đói, thèm ăn (đặc biệt đồ ngọt), trong khi thời tiết lạnh làm giảm vận động. Lượng calo nạp vào vượt quá calo tiêu hao khiến cân nặng tăng nhanh.

Nhu cầu về nhiều calo hơn

Khi trời lạnh, cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ ổn định, vì vậy nhu cầu calo cũng tăng lên. Lượng năng lượng cần bổ sung phụ thuộc vào mức độ lạnh của môi trường. Để đáp ứng nhu cầu này, não bộ kích hoạt cảm giác đói, khiến cơ thể có xu hướng ăn nhiều hơn nhằm tạo đủ năng lượng giữ ấm.

Rối loạn cảm xúc theo mùa

Rối loạn cảm xúc theo mùa là dạng rối loạn sức khỏe tâm thần khiến người bệnh cảm thấy buồn bã, chán nản vào cùng một thời điểm trong năm, thường gặp vào mùa đông. Những thay đổi về tâm trạng và cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, làm tăng thèm ăn như một cách giải tỏa tâm lý. Người bệnh có thể được chỉ định liệu pháp nhận thức hành vi nhằm cải thiện tâm trạng và kiểm soát tình trạng đói, thèm ăn quá mức.

Thèm ăn do thay đổi nội tiết tố

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp và thời gian ban ngày ngắn khiến cơ thể tiếp xúc ít ánh nắng mặt trời hơn. Ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến sự điều hòa hai hormone serotonin và melatonin: khi ánh nắng giảm, serotonin giảm và melatonin tăng. Sự thay đổi này có thể làm tăng cảm giác buồn bã, mệt mỏi và kích thích cảm giác đói, đặc biệt là thèm đồ ngọt, từ đó dẫn đến dư thừa calo và tăng cân nhanh.

Thay đổi lối sống

Vào mùa đông, ngày ngắn khiến nhiều người dành nhiều thời gian ở trong nhà và giảm các hoạt động ngoài trời. Việc ít vận động dễ làm tăng cảm giác buồn chán, bồn chồn, từ đó kích thích cảm giác đói.

Để tránh tăng cân vào mùa đông, mọi người nên chọn các môn thể thao trong nhà như bơi lội, chạy trong phòng tập. Không ăn các món nhiều chất béo, thịt chế biến sẵn cũng như đồ ăn, thức uống nhiều đường. Ngủ đủ giấc, uống khoảng hai lít nước mỗi ngày và kiểm soát căng thẳng giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Anh Chi (Theo WebMD, Very Well Health)