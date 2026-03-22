Vì sao nên kiểm tra tuyến vú trước khi mang thai?

Tôi được khuyên kiểm tra tuyến vú trước khi mang thai. Nếu phát hiện các bệnh tuyến vú như ung thư thì có nguy hiểm không? (Như Quỳnh, 43 tuổi)

Trả lời:

Ung thư vú thai kỳ là ung thư vú được chẩn đoán trong thời kỳ mang thai hoặc trong vòng một năm đầu sau sinh. Tỷ lệ ung thư vú thai kỳ không cao nhưng tiên lượng xấu do chẩn đoán trễ. Trước khi mang thai, bên cạnh kiểm tra các bệnh truyền nhiễm, tử cung, buồng trứng, phụ nữ nên kiểm tra tuyến vú để ngăn chặn những rủi ro ung thư vú, ảnh hưởng đến người mẹ và thai nhi.

Phụ nữ mang thai thường trải qua các tình trạng tăng hormone estrogen, progesterone, hCG, prolactin kích thích tuyến vú phát triển mạnh mẽ để chuẩn bị cho quá trình tiết sữa. Đây là điều kiện khiến tế bào ung thư vú phát triển nhanh hơn.

Khi mang thai, các tiểu thùy, ống dẫn sữa tăng sinh nhanh, lưu lượng máu đến ngực nhiều, ngực tăng thể tích và mật độ mô vú gây sưng, cứng, đau khiến chẩn đoán ung thư vú thai kỳ khó khăn, chậm trễ hơn. Các thay đổi này dễ gây ra nhầm lẫn với hiện tượng sinh lý bình thường của thai kỳ như tắc sữa, viêm vú. Đa số người bệnh phát hiện u kích thước lớn, xâm lấn da, di căn hạch và các cơ quan xa (gan, xương, phổi...).

Chụp MRI, nhũ ảnh giúp tầm soát ung thư vú, thường hạn chế đối với phụ nữ mang thai dưới ba tháng. Khảo sát MRI có thuốc cản từ chống chỉ định tuyệt đối vì thuốc đi qua nhau thai. Sinh thiết trong thai kỳ dễ cho kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả do cấu trúc mô vú thay đổi. Quan trọng hơn, điều trị ung thư vú thai kỳ gặp nhiều khó khăn. Phẫu thuật cần cân nhắc rủi ro gây mê. Xạ trị, thuốc nội tiết không được chỉ định trong suốt thai kỳ trong khi hóa trị chỉ có thể thực hiện thận trọng trong ba tháng giữa và ba tháng cuối nhưng vẫn có nguy cơ sinh non, sảy thai.

Nếu có kế hoạch mang thai, bạn nên tầm soát tuyến vú trước 3-6 tháng với bác sĩ chuyên khoa Ung bướu. Nếu phát hiện khối u lành tính, người bệnh được theo dõi hoặc phẫu thuật an toàn. Trường hợp có u ác tính, người bệnh được điều trị, đảm bảo sức khỏe trước khi mang thai.

BS.CKI Lê Ngọc Vinh

Khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM