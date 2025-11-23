Khi nào nên chụp X-quang tầm soát ung thư vú?

Tôi 25 tuổi, đã kết hôn và sinh con, thỉnh thoảng thấy đau tức, ngứa, tiết dịch nhũ hoa. Đây có phải dấu hiệu ung thư vú, chụp X-quang tầm soát có gây hại không? (Lan, Hà Nội)

Trả lời:

Tiết dịch nhũ hoa là một trong những dấu hiệu bất thường khiến phụ nữ lo lắng. Tuy nhiên, tùy vào màu sắc và tính chất dịch tiết mà bác sĩ có thể đánh giá sơ bộ ban đầu. Nếu dịch tiết có màu đỏ, nâu, người bệnh cần được kiểm tra kỹ. Bạn thường xuyên thấy ngứa, đau tức ở nhũ hoa kèm tiết dịch. Nếu dịch tiết có màu trắng ngà hoặc vàng có thể là dấu hiệu viêm nhiễm tại chỗ do u nhú trong tuyến sữa, ít khi là dấu hiệu cảnh báo bệnh ác tính.

Bệnh Paget (một loại ung thư vú) có thể gây ra triệu chứng đỏ da, ngứa ở vùng quầng ngực, nhũ hoa, bong tróc da dạng vảy, tiết dịch màu vàng tại các vị trí bong vảy. Nếu có dấu hiệu này, bạn nên đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám, loại trừ các nguyên nhân ác tính và vệ sinh ngực đúng cách.

Bác sĩ Minh khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ ít khuyến khích khám lâm sàng, siêu âm, chụp X-quang vú cho phụ nữ tuổi 25 như bạn do mô vú đặc. Chụp X-quang vú được khuyến cáo cho phụ nữ từ 40 tuổi cùng với siêu âm tuyến vú để tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. Tuy nhiên, phụ nữ có nguy cơ ung thư vú cao như có người thân trực hệ (mẹ, chị gái...) mắc ung thư vú, có gene di truyền gây ung thư (BRCA1, BRCA2) hoặc bản thân từng mắc ung thư, từng xạ trị vùng ngực (điều trị các loại ung thư vùng ngực)... nên tầm soát ung thư vú sớm hơn. Lựa chọn phương pháp tầm soát nào cũng cần được các bác sĩ ung bướu hoặc chẩn đoán hình ảnh đánh giá và chỉ định.

Bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Các phương pháp tầm soát ung thư vú như khám lâm sàng, chụp X-quang vú và siêu âm vú. Tùy thuộc vào nhóm nguy cơ mà bác sĩ có thể tư vấn chụp X-quang vú 2D, X-quang số hóa cắt lớp, X-quang vú hai mức năng lượng giúp phát hiện tổn thương tốt hơn.

Các hệ thống máy chụp X-quang vú kỹ thuật số tích hợp có thể chụp được tất cả kỹ thuật trên, rút ngắn thời gian khám đồng thời giảm tối đa liều tia X, an toàn cho người tầm soát. Phụ nữ có nguy cơ cao có thể tầm soát bằng cộng hưởng từ nhưng cần được tư vấn và theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ.

BS.CKII Lê Nguyệt Minh

Trưởng Đơn vị kỹ thuật cao Chẩn đoán và Can thiệp bệnh tuyến vú

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội