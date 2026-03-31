Vì sao nên điều trị mụn dứt điểm trước khi mang thai?

Tôi có nhiều mụn trứng cá, mới kết hôn và dự định sinh con. Vì sao khi tư vấn điều trị, bác sĩ thường hỏi về kế hoạch sinh con và khuyên nên điều trị mụn ổn định trước khi mang thai? (Hương Nguyên, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời:

Để điều trị mụn viêm, mụn bọc, mụn nang lan rộng, da đỏ rát, bác sĩ thường chỉ định phác đồ điều trị chuyên sâu, phối hợp thuốc uống, thuốc bôi. Phần lớn thuốc trị mụn hiệu quả chống chỉ định tuyệt đối với phụ nữ mang thai.

Nếu mụn mức độ trung bình đến nặng, nhóm thuốc thường được sử dụng là retinoids, thuốc điều hòa nội tiết, kháng sinh đường uống. Trong đó, thuốc isotretinoin có khả năng giảm tiết bã nhờn, chống viêm và ngăn hình thành nhân mụn. Tuy nhiên, isotretinoin lại có nguy cơ gây dị tật thai nhi, gây bất thường tim, não, tai, mắt và hệ thần kinh trung ương.

Tương tự, các thuốc bôi chứa retinoid như Tretinoin, Adapalene, thuốc uống kéo dài đều không an toàn cho thai kỳ. Nhiều phụ nữ cho rằng thuốc bôi ngoài da "không ảnh hưởng", nhưng thực tế các hoạt chất này vẫn có thể hấp thu qua da vào máu, đủ để gây nguy cơ cho thai nhi.

Thông thường, phụ nữ mang thai có nổi nhiều mụn. Sự thay đổi nội tiết tố, đặc biệt là tăng hormone progesterone, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, làm da dầu hơn, lỗ chân lông bít tắc, vi khuẩn phát triển, khiến mụn viêm.

Khi mang thai, bác sĩ phải giảm tối đa thuốc điều trị. Các liệu pháp chuyên sâu như retinoid, thuốc uống điều hòa nội tiết, peel da hóa học nồng độ cao, laser can thiệp viêm gần như không thể áp dụng. Hệ quả là mụn có thể bùng phát suốt thai kỳ. Sau sinh, da để lại sẹo rỗ, sẹo thâm, việc phục hồi trở nên khó khăn.

Điều trị mụn nặng là một quá trình dài, thường khoảng 4-8 tháng hoặc hơn nhằm kiểm soát tuyến bã nhờn và ổn định da bền vững. Khi phát hiện mang thai giữa liệu trình điều trị mụn, việc dừng thuốc đột ngột khiến cơ chế kiểm soát bã nhờn bị phá vỡ. Chỉ sau vài tuần, mụn có thể quay trở lại với mức độ nặng hơn ban đầu.

Nếu đang điều trị mụn bằng thuốc đường uống hoặc retinoid, phụ nữ không được mang thai. Phụ nữ nên ngưng hoàn toàn các thuốc chống chỉ định, chờ đủ thời gian an toàn trước thụ thai hoặc tư vấn chuyên khoa tại các bệnh viện uy tín.

BSCKI. Nguyễn Thị Việt Hà

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Hà Nội