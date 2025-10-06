Vì sao nên bổ sung DHA cho trẻ?

Trẻ sinh non, không được bú mẹ hoàn toàn, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng có thể được bổ sung DHA để phát triển trí não, thị giác.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hằng, khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết DHA (Docosahexaenoic acid) là axit béo omega-3, có vai trò quan trọng trong cấu trúc não bộ và màng tế bào thần kinh. Hàm lượng DHA chiếm đến khoảng 20-60% lượng chất béo trong não của trẻ, do đó tác động đến trí nhớ, khả năng học hỏi và sự tập trung. Dưỡng chất này cũng chiếm tỷ lệ cao trong võng mạc, cần thiết cho sự phát triển hoàn thiện chức năng nhìn của mắt.

DHA tham gia cấu tạo khung xương, điều chỉnh quá trình chuyển hóa xương bằng cách giảm hoạt động hủy xương, duy trì mật độ xương khỏe mạnh. DHA còn có khả năng giảm viêm, hỗ trợ chức năng miễn dịch, nguy cơ dị ứng, hỗ trợ hạ triglyceride và cholesterol, tăng độ đàn hồi của mạch máu.

Não thai nhi phát triển nhanh chóng trong 3 tháng cuối thai kỳ và 2 năm đầu đời, trong đó 3 tháng cuối thai kỳ được coi là thời kỳ "vàng". Khi mới sinh, bộ não của trẻ có kích thước chỉ bằng 1/4 não của người trưởng thành. Trọng lượng não tăng gấp 3 lần trong năm đầu đời, đến năm 2 tuổi, đã đạt tới 3/4 kích thước não của người lớn. Chế độ ăn đủ DHA trong giai đoạn "vàng" quan trọng này giúp trẻ phát triển tối ưu về trí não, thị lực và ngôn ngữ.

Theo bác sĩ Hằng, sữa mẹ là nguồn bổ sung DHA tối ưu. DHA trong sữa mẹ phụ thuộc vào chế độ ăn của người mẹ, trung bình là 0,32% tổng số axit béo đáp ứng đủ nhu cầu DHA của trẻ. Trẻ nên bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi.

Phụ huynh nên bổ sung thực phẩm giàu DHA như các loại cá béo (cá hồi, cá trích, cá mòi...), dầu cá và tảo biển. Trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi cần khoảng 10-12 mg DHA/kg cân nặng/ngày. Trẻ từ 2 tuổi trở lên cần khoảng 100-250 mg DHA/ngày. Lượng này có thể đạt được nếu trẻ có chế độ ăn đa dạng, giàu thực phẩm tự nhiên chứa DHA. DHA hoạt động tốt khi cơ thể được nạp đủ vitamin A, D, E, kẽm, iốt... nên duy trì chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng.

Bác sĩ khoa Dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn cho trẻ. Ảnh: Thiết Trụ

Nếu có nhu cầu bổ sung thêm từ thực phẩm chức năng, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện khám để được bác sĩ tư vấn liều lượng và thời gian bổ sung phù hợp. Lưu ý các sản phẩm DHA từ dầu cá không đảm bảo nguồn gốc có thể chứa kim loại nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi bổ sung DHA, nên uống cùng hoặc sau bữa ăn có chất béo để tăng hấp thu. Dùng vào buổi tối hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, trẻ ngủ sâu giấc hơn.

Trịnh Mai