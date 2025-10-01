5 đồ uống giàu magie giúp ngủ sâu, tăng đề kháng

Sữa đậu nành
100 g đậu nành có khoảng 25 mg magie, giàu protein, sắt, kali, vitamin D và B12. Magie thúc đẩy cơ thể thư giãn cơ bắp, dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu, tăng cường miễn dịch.
Sữa đậu nành có vị dịu nhẹ, dễ uống. Đồ uống này có lợi cho tim mạch, hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường, giảm triệu chứng mãn kinh, tăng cường sức khỏe xương, góp phần giảm cân.
Sữa đậu nành
100 g đậu nành có khoảng 25 mg magie, giàu protein, sắt, kali, vitamin D và B12. Magie thúc đẩy cơ thể thư giãn cơ bắp, dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu, tăng cường miễn dịch.
Sữa đậu nành có vị dịu nhẹ, dễ uống. Đồ uống này có lợi cho tim mạch, hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường, giảm triệu chứng mãn kinh, tăng cường sức khỏe xương, góp phần giảm cân.
Nước dừa
Một cốc nước dừa 240 ml có khoảng 60 mg magie. Đồ uống này cung cấp khoáng chất dồi dào như natri, kali, đóng vai trò như chất điện giải, giúp duy trì cân bằng chất lỏng, độ pH, huyết áp và nhịp tim. Uống nước dừa giúp giảm mất nước đồng thời tăng cường hấp thụ các khoáng chất.
Nước dừa
Một cốc nước dừa 240 ml có khoảng 60 mg magie. Đồ uống này cung cấp khoáng chất dồi dào như natri, kali, đóng vai trò như chất điện giải, giúp duy trì cân bằng chất lỏng, độ pH, huyết áp và nhịp tim. Uống nước dừa giúp giảm mất nước đồng thời tăng cường hấp thụ các khoáng chất.
Ca cao nóng
Hai thìa bột cacao có 80 mg magie, nhiều chất chống oxy hóa flavonoid có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào. Để pha một ly ca cao nóng giàu magie, hãy trộn 2 thìa bột ca cao vào sữa nóng hoặc sữa thực vật, thêm quế, chất tạo ngọt tùy chọn như quả la hán hoặc siro cây phong.
Ca cao nóng
Hai thìa bột cacao có 80 mg magie, nhiều chất chống oxy hóa flavonoid có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào. Để pha một ly ca cao nóng giàu magie, hãy trộn 2 thìa bột ca cao vào sữa nóng hoặc sữa thực vật, thêm quế, chất tạo ngọt tùy chọn như quả la hán hoặc siro cây phong.
Nước ép mận
Ngoài cung cấp magiê dồi dào, nước ép mận làm giảm các triệu chứng táo bón mà không gây ra tác dụng phụ như đầy hơi, phân lỏng. Đồ uống này cung cấp những chất dinh dưỡng khác như vitamin C, kali.
Nước ép mận
Ngoài cung cấp magiê dồi dào, nước ép mận làm giảm các triệu chứng táo bón mà không gây ra tác dụng phụ như đầy hơi, phân lỏng. Đồ uống này cung cấp những chất dinh dưỡng khác như vitamin C, kali.
Sinh tố quả bơ và rau bina
Một sinh tố làm từ nửa quả bơ, 100 g rau bina cung cấp 76,6 mg magie. Người thường xuyên uống sinh tố này ít tăng cân, đáp ứng các khuyến nghị về dinh dưỡng và lượng rau củ quả trong ngày. Bạn có thể thêm quả mọng vào đồ uống này để tăng thêm hương vị, chất dinh dưỡng.
Sinh tố quả bơ và rau bina
Một sinh tố làm từ nửa quả bơ, 100 g rau bina cung cấp 76,6 mg magie. Người thường xuyên uống sinh tố này ít tăng cân, đáp ứng các khuyến nghị về dinh dưỡng và lượng rau củ quả trong ngày. Bạn có thể thêm quả mọng vào đồ uống này để tăng thêm hương vị, chất dinh dưỡng.
Lê Nguyễn (Theo Health)
Ảnh: AI