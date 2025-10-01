5 đồ uống giàu magie giúp ngủ sâu, tăng đề kháng

Sinh tố quả bơ và rau bina

Một sinh tố làm từ nửa quả bơ, 100 g rau bina cung cấp 76,6 mg magie. Người thường xuyên uống sinh tố này ít tăng cân, đáp ứng các khuyến nghị về dinh dưỡng và lượng rau củ quả trong ngày. Bạn có thể thêm quả mọng vào đồ uống này để tăng thêm hương vị, chất dinh dưỡng.