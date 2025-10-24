Vì sao mọc răng khôn gây đau và hôi miệng?

Vì sao khi mọc răng khôn lại bị đau quanh hàm, cả miệng và họng kèm hôi miệng, khi nào cần nhổ răng khôn? (Phương Trang, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Răng khôn là răng số 8, mọc sau cùng, có 4 cái và thường nằm ở góc trong cùng của hàm trên và dưới, thường mọc ở tuổi 17-25. Hình dạng chân răng khôn khác nhau tùy theo cơ địa của mỗi người. Chân răng có thể hợp nhất, tạo thành chân răng lớn hình nón, cuộn tròn hoặc xòe theo nhiều hướng khác nhau.

Răng khôn mọc khi xương hàm đã phát triển hoàn chỉnh, nên thường mọc lệch, mọc nghiêng, mọc ngầm, không trồi lên được. Răng khôn mọc lệch sẽ đẩy và xô lệch các răng kế cận, làm chen chúc răng, ảnh hưởng toàn bộ khớp cắn và cấu trúc xương hàm, ảnh hưởng đến miệng, họng. Tình trạng này kéo dài gây đau, sưng, hạn chế há miệng và viêm nướu tái phát. Khi răng khôn mọc lệch, vị trí kẽ răng giữa răng khôn và răng kế bên khó vệ sinh, khó kiểm soát sâu răng nên dễ viêm nhiễm, hôi miệng, đau nhức như trường hợp của bạn.

Quá trình mọc răng tạo áp lực lên xương và mô nướu xung quanh gây đau âm ỉ hoặc nhức lan sang tai, thái dương. Khi răng khôn mọc lệch, mọc ngầm hoặc sai hướng, ngoài gây đau và viêm nướu, còn có thể chèn ép dây thần kinh, dây thần kinh răng dưới và dây thần kinh lưỡi. Triệu chứng gồm đau lan rộng quanh miệng, tê môi, má hoặc lưỡi; răng đâm vào răng số 7, gây sâu kẽ, tiêu chân răng hoặc tiêu xương ổ răng, tổn thương răng kế cận. Đồng thời nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử cao vì thức ăn và vi khuẩn dễ tích tụ, dẫn đến hơi thở có mùi.

Bác sĩ Thư đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7

Răng khôn mọc khi cung hàm và nướu đã ổn định, nên khi trồi lên sẽ đẩy phần nướu phủ phía trên, làm sưng và đau. Áp lực khi mọc răng này, ảnh hưởng lên vùng mô và nướu xung quanh, khiến động tác há ngậm miệng hạn chế.

Răng khôn hàm trên nếu thiếu chỗ thường mọc chếch ra phía má hoặc ra sau, dễ gây cắn vào niêm mạc má. Trong một số trường hợp, răng khôn mọc lệch sẽ chèn ép xoang hàm trên, gây cảm giác đau nhức lan lên vùng xoang và đầu.

Nếu răng khôn mọc thẳng, đủ chỗ và không gây viêm hoặc tổn thương răng kế bên, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi định kỳ thay vì nhổ. Người bệnh cần được chụp X-quang răng hàm mặt để xác định hướng mọc, bất thường liên quan và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp, hạn chế biến chứng về sau.

Bác sĩ thường chỉ định nhổ răng khôn khi răng mọc lệch, mọc ngầm hoặc thiếu chỗ mọc, chèn ép hoặc xô lệch các răng kế cận. Răng khôn gây viêm quanh thân răng, tổn thương răng số 7 kế bên, gây sâu răng, viêm tủy, tiêu xương ổ răng, chèn ép dây thần kinh, gây đau lan, tê bì miệng cũng được chỉ định nhổ.

BS.CKI Dương Anh Thư

Trưởng Đơn vị Răng Hàm Mặt

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7