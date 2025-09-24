Đánh răng mấy lần mỗi ngày tránh hôi miệng?

Tôi thường đánh răng sau mỗi lần ăn xong vì sợ hôi miệng, thói quen này tốt không? Một ngày nên đánh răng mấy lần để bảo vệ răng, giảm mùi hơi thở? (Linh Anh, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Khi mảng bám vi khuẩn tích tụ quanh đường viền nướu và giữa các răng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đánh răng hàng ngày góp phần loại bỏ các mảng bám và vi khuẩn, ngăn ngừa sâu răng, giảm hôi miệng và nguy cơ mắc các bệnh về nướu.

Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) khuyên nên đánh răng ít nhất hai lần một ngày, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi lần hai phút. Đánh răng buổi sáng giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn tích tụ qua đêm. Đánh răng buổi tối có thể làm sạch hạt thức ăn, mảng bám tích tụ trong ngày. Nên đánh răng bằng bàn chải có lông mềm, đầu bàn chải nhỏ, thay bàn chải 3-4 tháng một lần hoặc khi lông bàn chải bị sờn.

Ngoài đánh răng, bạn nên dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần, nên dùng trước khi đi ngủ để loại bỏ các mảnh vụn thức ăn và mảng bám giữa các kẽ răng, giúp tránh hơi thở có mùi và các bệnh răng miệng.

Bác sĩ Đạt tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thói quen đánh răng sau mỗi bữa ăn có tốt hay không tùy thuộc vào loại thực phẩm mà bạn vừa dùng và tình trạng răng miệng cụ thể. Nếu bạn ăn thực phẩm dính răng, nhiều đường và tinh bột, đánh răng sau khi ăn 30 phút giúp ngăn ngừa mảng bám tích tụ. Nếu đang niềng răng hoặc chỉnh nha, đánh răng sau bữa ăn có thể ngăn ngừa thức ăn bị mắc trong kẽ răng.

Nếu dùng thực phẩm hoặc đồ uống có tính axit (trái cây họ cam quýt, cà phê, soda hoặc rượu vang) nên đánh răng sau ăn 30-60 phút. Axit làm mềm men răng, nếu đánh răng quá sớm có thể làm mòn men răng, nên súc miệng bằng nước trước và đánh răng sau. Người bị hôi miệng, sâu răng, viêm nướu hay thường xuyên mắc bệnh nha chu, bác sĩ có thể khuyên nên đánh răng ba lần mỗi ngày, đánh răng sau mỗi lần ăn.

Đánh răng đúng cách cũng quan trọng như tần suất đánh răng mỗi ngày. Để đánh răng đúng, bạn nên đặt bàn chải lông mềm ở góc 45 độ dọc theo nướu răng, di chuyển bàn chải tới lui trong một đoạn ngắn. Dùng lực ấn nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương hoặc trầy xước lợi. Chải sạch tất cả các mặt răng gồm cả mặt nhai, mặt bên trong răng. Cuối cùng, chải lưỡi để loại bỏ hết vi khuẩn trong khoang miệng.

Bác sĩ Vũ Thành Đạt

Khoa Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM