Vì sao miệng có vị chua?

Miệng có vị chua thường liên quan đến thực phẩm song trong một số trường hợp là dấu hiệu thiếu kẽm, thay đổi hormone hoặc nhiễm trùng.

Bỏng miệng do ăn đồ nóng dễ làm thay đổi vị giác, chua miệng. Ngoài ra, các thay đổi vị giác có thể xảy ra do các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến miệng.

Các vấn đề về sức khỏe răng, miệng

Hội chứng khô miệng (xerostomia) xảy ra khi lượng nước bọt tiết ra không đủ. Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và bảo vệ khoang miệng. Khi thiếu nước bọt, người bệnh có thể bị thay đổi vị giác, cảm nhận thức ăn kém ngon và xuất hiện vị chua, khó chịu trong miệng.

Bệnh tiểu đường cũng như một số thuốc điều trị (như thuốc kháng histamine, thuốc chống trầm cảm, thuốc lợi tiểu...) có thể gây khô miệng. Nhiễm nấm Candida ở miệng hoặc họng (tưa miệng) thường gây các mảng trắng trên lưỡi và niêm mạc miệng, kèm cảm giác chua hoặc đắng. Vệ sinh răng miệng kém như đánh răng không đủ hai lần mỗi ngày, không dùng chỉ nha khoa khiến các mảng bám thức ăn tồn đọng, dẫn đến vị chua.

Thói quen xấu

Hút thuốc lá làm thay đổi vị giác và làm giảm khả năng cảm nhận vị giác. Thuốc lá chứa nhiều chất độc hại. Sau khi hút, khói thuốc đọng trong miệng để lại vị khó chịu. Ngoài ra, ít uống nước dẫn đến mất nước gây khô miệng, tác nhân dẫn đến vị chua suốt cả ngày, giảm vị giác.

Nguyên nhân liên quan đến hormone

Biến động hormone nữ trong chu kỳ kinh nguyệt, mang thai, cho con bú tạo ra các vị lạ trong miệng. Ngoài vị chua có thể xuất hiện các vị khác như ngọt, mùi kim loại. Tình trạng này có thể hết khi nội tiết tố ổn định.

Lão hóa

Các giác quan bao gồm cả vị giác có xu hướng thay đổi khi già đi. Điều này không phụ thuộc vào những thay đổi nội tiết tố và do cấu tạo các cơ quan trong cơ thể giảm chức năng. Người lớn tuổi thường ăn ít hơn vì không cảm nhận được vị ngon của thức ăn, cảm thấy khó chịu với vị chua dai dẳng trong miệng.

Thiếu kẽm

Thiếu kẽm trong cơ thể là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra vị chua trong miệng sau khi ăn. Những lý do khiến cơ thể thiếu kẽm bao gồm chế độ ăn thiếu các thực phẩm giàu kẽm như thịt, cá và hải sản; bệnh gan; uống thuốc lợi tiểu hoặc đang hóa trị, xạ trị.

Trào ngược dạ dày thực quản

Vị chua trong miệng sau khi ăn còn là triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản - một bệnh mạn tính ảnh hưởng đến cơ vòng thực quản dưới (LES). GERD cũng có thể gây ra chứng ợ nóng, đau ngực và cảm giác nóng rát ở cổ họng. Các tác nhân gây trào ngược axit như hút thuốc, rượu bia, thức ăn nhiều chất béo, giàu axit có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Nhiễm trùng hoặc bệnh tật

Cơ thể chống lại nhiễm trùng hoặc virus ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng ảnh hưởng đến các giác quan, kể cả vị giác. Trong đó, bệnh đường hô hấp gây nghẹt mũi, chảy dịch mũi sau tạo ra vị khó chịu trong miệng như vị chua.

Các vấn đề liên quan đến não và thần kinh

Não bộ có vai trò thiết yếu trong trải nghiệm vị giác. Một số người bị tổn thương não, sau phẫu thuật não có thể gặp phải hiện tượng ảo về vị giác hoặc khứu giác. Các bệnh về não và thần kinh khác cũng làm thay đổi vị giác như động kinh, đa xơ cứng, liệt dây thần kinh mặt, u não, chứng mất trí nhớ.

Anh Chi (Theo Very Well Health, WebMD)