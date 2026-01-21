Vì sao mí mắt co giật kèm đau đầu?

Co giật mí mắt kèm đau đầu có thể liên quan đến các rối loạn thần kinh như đau nửa đầu hoặc đau đầu từng cơn.

Mí mắt co giật là chuyển động không tự chủ, thường gặp khi một người mệt mỏi, căng thẳng, dùng quá nhiều caffeine... Những tác nhân này cũng có thể gây đau đầu. Trong một số trường hợp, mí mắt giật kèm theo đau đầu có thể là triệu chứng sớm của bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là rối loạn thần kinh. Có hai dạng đau đầu thường liên quan đến giật mí mắt gồm đau nửa đầu và đau đầu từng cụm.

Đau nửa đầu (migraine) là bệnh lý thần kinh mạn tính, gây các cơn đau đầu mức độ vừa đến nặng, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày. Cơn đau thường xuất hiện một bên đầu nhưng cũng có thể hai bên, khu trú ở vùng trán, thái dương, sau đầu hoặc quanh mắt. Mỗi cơn có thể kéo dài từ 4 giờ đến 72 giờ.

Migraine có thể đi kèm co giật mí mắt, nhất là khi xuất hiện các rối loạn thần kinh thoáng qua (aura) như chớp sáng, điểm mù, đốm sáng, nhìn mờ hoặc giảm thị lực. Tuy nhiên, giật mí không phải triệu chứng điển hình mà có thể liên quan đến mệt mỏi, căng thẳng trong cơn đau. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về đặc điểm, mức độ, thời gian và tần suất triệu chứng để được chẩn đoán, điều trị phù hợp.

Đau đầu từng cụm gây các cơn đau rất dữ dội, xuất hiện theo chu kỳ. Mỗi cơn thường kéo dài từ 15 đến 180 phút (khoảng 1-3 giờ) và có thể xảy ra nhiều lần trong ngày, thường vào cùng một thời điểm.

Cơ chế bệnh liên quan đến rối loạn vùng dưới đồi và hoạt hóa hệ thần kinh sinh ba - tự chủ, kèm giải phóng các chất trung gian như histamine, serotonin. Rượu bia là yếu tố khởi phát điển hình, ngoài ra cơn đau có thể bị kích thích bởi ánh sáng mạnh, gắng sức hoặc thay đổi nhiệt độ.

Triệu chứng đặc trưng là cơn đau khởi phát đột ngột quanh hoặc sau một bên mắt, tăng nhanh trong 10-15 phút, khiến người bệnh bồn chồn, kích động. Cơn đau thường kèm các dấu hiệu tự chủ cùng bên như mắt đỏ, chảy nước mắt, sụp mí, phù mi hoặc co giật mí.

Co giật mí mắt lành tính thường chỉ kéo dài vài ngày đến vài tuần và có thể tự hết. Các cơn giật xuất hiện ngắt quãng trong ngày, xen kẽ những khoảng nghỉ, ít khi xảy ra liên tục. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, tăng dần hoặc kèm đau đầu, nhìn mờ, sụp mí, người bệnh nên đi khám vì có thể liên quan các rối loạn thần kinh như liệt dây thần kinh mặt, loạn trương lực cơ, nhược cơ, đa xơ cứng hoặc Parkinson.

Trường hợp mí mắt giật do bệnh nền cần điều trị nguyên nhân trước. Với các trường hợp co giật nặng hoặc mạn tính không liên quan bệnh lý thần kinh hay mắt, bác sĩ có thể chỉ định tiêm botulinum toxin liều nhỏ quanh mắt để giảm co thắt. Điều chỉnh lối sống như ngủ đủ giấc, hạn chế caffeine, tránh ánh sáng mạnh, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử và nhỏ nước mắt nhân tạo cũng giúp cải thiện triệu chứng. Kiểm soát đau đầu góp phần hạn chế tình trạng mí mắt giật.

