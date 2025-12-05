Vì sao mắt co giật liên tục?

Co giật mắt có thể do nhiều nguyên nhân như kích ứng mắt, căng thẳng, thiếu ngủ hoặc là dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn vận động mạn tính.

Co giật mắt là tình trạng co thắt lặp đi lặp lại và không tự chủ của các cơ mí mắt. Tình trạng này thường xảy ra trong những khoảng thời gian không thể đoán trước, kéo dài từ vài giây đến vài giờ. Co giật mạn tính có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Tình trạng này gồm ba loại là co giật cơ, co thắt mi mắt, co thắt nửa mặt và có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân.

Thiếu hụt vitamin

Cơ thể cần nhiều loại vitamin khác nhau để hoạt động bình thường. Mỗi loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể nhận được từ thực phẩm đều có vai trò cụ thể, giúp duy trì hoạt động của các cơ quan. Thiếu hụt vitamin gây ra nhiều vấn đề trong cơ thể.

Ví dụ vitamin B12 cần thiết cho sức khỏe mô thần kinh, chức năng não bộ và sản xuất hồng cầu. Sự thiếu hụt chất dinh dưỡng này cũng có thể dẫn đến các triệu chứng thần kinh không thể phục hồi. Mắt chứa rất nhiều dây thần kinh. Vì vậy, khi cơ thể thiếu vitamin này, các cơ bắt đầu co giật. Đây là một trong những triệu chứng ban đầu cảnh báo thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Không có đủ lượng vitamin D cũng có thể gián tiếp dẫn đến vấn đề này. Nó cần thiết cho hấp thụ canxi trong cơ thể, sự thiếu hụt không chỉ làm xương yếu đi mà còn gây co cơ, co giật mắt.

Mất cân bằng điện giải

Chất điện giải bao gồm natri, kali, magie, canxi, clo và phốt phát, chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động của cơ, bao gồm cả cơ mắt. Mất cân bằng điện giải trong cơ thể cũng có thể dẫn đến co giật cơ, co thắt.

Căng thẳng

Căng thẳng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây co giật mắt. Loại bỏ các tác nhân gây căng thẳng đồng thời tập thiền, yoga, đi bộ nhẹ nhàng có thể khắc phục tình trạng này.

Mỏi mắt

Dành nhiều giờ liên tục xem điện thoại, máy tính, các thiết bị điện tử khiến mắt mỏi, co giật liên tục. Hãy cho mắt thời gian thư giãn để giảm mỏi và phòng tránh co cơ không kiểm soát.

Thiếu ngủ

Không nghỉ ngơi đầy đủ cũng có thể là lý do khiến mắt co giật. Người trưởng thành khỏe mạnh cần ngủ ít nhất 7-9 tiếng mỗi đêm. Nếu mệt mỏi và ngủ kém, hãy dành thêm thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

Tiêu thụ quá nhiều caffeine, rượu bia

Uống quá nhiều rượu bia và caffeine đôi khi dẫn đến co giật mắt không tự chủ. Trong một số ít trường hợp, giật mắt có thể là kết quả của các rối loạn não hoặc thần kinh. Các bệnh này bao gồm liệt dây thần kinh số 7, loạn trương lực cơ, loạn trương lực cơ cổ, đa xơ cứng, bệnh Parkinson và hội chứng Tourette.

Hầu hết các cơn co giật đều không đau, vô hại và tự khỏi mà không cần can thiệp y tế. Nếu tình trạng kéo dài hơn 2-3 ngày hoặc một tuần, bạn nên đi khám để kiểm tra chính xác nguyên nhân.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)