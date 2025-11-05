Vì sao mắt nóng rát?

Khô mắt, dị ứng hoặc các tác nhân gây kích ứng từ môi trường khiến mắt nóng rát, khó chịu và gặp các vấn đề về thị lực.

Mắt thường xuyên khó chịu hưởng đến khả năng tập trung hoặc nhìn rõ. Nóng rát mắt là tình trạng thường gặp có thể bắt nguồn từ các yếu tố hàng ngày hoặc bệnh về mắt.

Khô mắt

Khô mắt là nguyên nhân hàng đầu gây nóng rát hoặc khó chịu ở mắt. Khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc chất lượng nước mắt kém, bề mặt mắt bị kích ứng, dẫn đến đỏ mắt, cảm giác châm chích hoặc chảy nước mắt quá nhiều. Tình trạng này gọi là hội chứng khô mắt, thường phát triển do lão hóa, xem thiết bị điện tử kéo dài và các điều kiện môi trường như độ ẩm thấp, tiếp xúc với gió.

Để giảm kích ứng, hãy sử dụng thuốc nhỏ mắt bôi trơn không chứa chất bảo quản hoặc nước mắt nhân tạo giúp phục hồi độ ẩm. Người làm công việc văn phòng hãy cho mắt nghỉ ngơi theo quy tắc 20-20-20, tức cứ sau 20 phút, nhìn vào một vật cách xa 20 feet (khoảng 6 mét) trong 20 giây. Chớp mắt thường xuyên hơn cũng làm mới màng phim nước mắt.

Chườm ấm lên mắt trong 5-10 phút để làm thông thoáng các tuyến dầu nhỏ dọc theo mí mắt. Nhẹ nhàng massage mí mắt cũng giúp tăng bôi trơn tự nhiên. Giữ ẩm môi trường xung quanh, uống đủ nước và tránh tiếp xúc trực tiếp với quạt hoặc máy điều hòa cũng đẩy lùi khô mắt, rát và kích ứng.

Dị ứng

Dị ứng theo mùa hoặc nhạy cảm với bụi, phấn hoa hoặc lông thú cưng có thể gây nóng rát và chảy nước mắt. Hệ miễn dịch phản ứng với các chất gây dị ứng này sẽ giải phóng histamine gây viêm các mô mắt, dẫn đến đỏ, ngứa và kích ứng.

Sử dụng thuốc nhỏ mắt kháng histamine có thể chống lại tác dụng của histamine và làm dịu các phản ứng dị ứng. Chườm mát lên mắt cũng làm giảm sưng, dễ chịu hơn. Để ngăn kích ứng, hãy tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, bụi, sử dụng máy lọc không khí trong nhà và rửa mặt, tay thường xuyên sau khi ra ngoài trời. Đeo kính râm khi ra ngoài đồng thời giữ đủ nước giúp duy trì sự cân bằng màng phim nước mắt, giảm khô và ngứa do dị ứng theo mùa.

Yếu tố môi trường

Các chất kích ứng và yếu tố môi trường hàng ngày cũng gây nóng rát ở mắt. Khói, ô nhiễm, clo từ hồ bơi, sản phẩm tẩy rửa gia dụng, khói bếp có khả năng ảnh hưởng đến màng phim nước mắt, gây viêm bề mặt mắt. Mỹ phẩm cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kích ứng ở người nhạy cảm. Nếu nghi ngờ mắt đang phản ứng với hóa chất hoặc chất gây ô nhiễm, hãy rửa nhẹ nhàng bằng nước muối sinh lý hoặc nước mắt nhân tạo để loại bỏ chất cặn còn sót lại.

Những điều cần tránh khi mắt nóng rát:

Tránh dụi mắt có thể lây lan vi trùng và làm tăng kích ứng.

Không sử dụng thuốc nhỏ mắt hết hạn hoặc dùng chung do có thể chứa vi khuẩn.

Tránh tiếp xúc với khói, hơi hoặc hóa chất mạnh gây viêm mắt.

Không bỏ qua các triệu chứng dai dẳng bởi có thể là dấu hiệu bệnh mắt.

Bảo Bảo (Theo Times of India)