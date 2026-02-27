Vì sao mắt nhìn mờ như có màn sương che phủ?

Các bệnh lý như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng hoặc viêm nhiễm ở mắt khiến hình ảnh kém rõ và giảm chất lượng thị giác.

Nhận biết dấu hiệu và nguyên nhân giúp bạn xác định thời điểm cần đi khám để được chẩn đoán, điều trị sớm.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể thường liên quan đến lão hóa, xảy ra khi protein trong thủy tinh thể biến tính và kết tụ, làm thủy tinh thể mất độ trong. Giai đoạn đầu có thể ít triệu chứng, nhưng khi tiến triển, thị lực mờ đục, hình ảnh kém rõ, giảm độ tương phản. Người bệnh dễ chói sáng, thấy màu nhạt hơn, xuất hiện quầng sáng quanh đèn và có thể song thị một mắt. Thị lực có xu hướng tăng độ cận, nhìn kém trong điều kiện thiếu sáng, nhất là ban đêm.

Các yếu tố nguy cơ gồm tuổi cao, đái tháo đường, dùng corticosteroid kéo dài, chấn thương mắt, tiếp xúc tia UV, xạ trị, hội chứng Down và rubella bẩm sinh.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Thoái hóa điểm vàng khiến mắt mờ do tổn thương điểm vàng - vùng võng mạc chịu trách nhiệm về thị lực trung tâm và độ sắc nét. Người bệnh thường nhìn mờ vùng trung tâm, thấy đường thẳng cong hoặc méo, xuất hiện điểm tối trong tầm nhìn và màu sắc kém tươi. Nguy cơ tăng ở người trên 55 tuổi, có tiền sử gia đình mắc bệnh, hút thuốc lá hoặc bệnh tim mạch.

Bệnh võng mạc đái tháo đường

Bệnh võng mạc đái tháo đường xảy ra khi đường huyết không kiểm soát, do sự phát triển bất thường của mạch máu trong võng mạc. Giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Khi bệnh tiến triển, thị lực có thể suy giảm nhanh chóng, hình ảnh méo mó, tối hơn bình thường, nhìn mờ không đều giữa hai mắt, tăng số lượng đốm đen trong mắt như ruồi bay.

Nhiễm trùng và viêm mắt

Nhiễm trùng hoặc viêm tại mắt như viêm giác mạc, viêm màng bồ đào, viêm củng mạc có thể gây nhìn mờ do ảnh hưởng trực tiếp đến các cấu trúc thị giác. Một số bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, hội chứng Sjögren, lupus ban đỏ hệ thống, đa xơ cứng, viêm động mạch tế bào khổng lồ hay bệnh Graves cũng có thể tác động đến mắt, thậm chí gây viêm dây thần kinh thị giác và suy giảm thị lực.

Loạn dưỡng nội mô giác mạc Fuchs

Đây là bệnh lý thoái hóa tiến triển của lớp nội mô giác mạc, làm cho tế bào giác mạc suy giảm dần, dẫn đến phù, tích tụ dịch khiến tầm nhìn mờ đục. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể thấy nhìn nhòe nhẹ. Khi bệnh nặng hơn, người bệnh có thể bị cộm như có cát trong mắt, nhạy cảm ánh sáng và triệu chứng tăng rõ khi thời tiết ẩm. Nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở nữ giới và người có tiền sử gia đình bị loạn dưỡng nội mô giác mạc.

Khi mắt nhìn mờ, người bệnh nên khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân. Cần đi khám sớm nếu kèm theo nhìn đôi, mờ tăng dần, đau mắt, nhạy sáng, thấy tia chớp hoặc như có hiện tượng ruồi bay bất thường.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)