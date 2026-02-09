Nguyên nhân khiến mắt nhìn mờ đột ngột

Mờ mắt đột ngột có thể do khô, mỏi mắt thoáng qua nhưng cũng là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hoặc bệnh lý mạch máu võng mạc.

Thị lực sắc nét giúp con người học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày thuận lợi. Khi thị lực suy giảm, mắt nhìn mờ, các hoạt động thường nhật có thể bị ảnh hưởng. Tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tật khúc xạ

Các tật khúc xạ như cận, viễn, loạn thị cùng với lão thị (suy giảm thị lực do tuổi tác) có thể gây nhìn mờ. Những tình trạng này xảy ra khi cấu trúc mắt (trục nhãn cầu, giác mạc hoặc thể thủy tinh) bất thường, khiến ánh sáng không hội tụ đúng vào võng mạc mà ở trước, sau hoặc phân tán. Tùy từng trường hợp, người mắc tật khúc xạ có thể cải thiện thị lực bằng cách đeo kính gọng, kính áp tròng theo tư vấn của bác sĩ nhãn khoa hoặc lựa chọn phẫu thuật khúc xạ nhằm đạt hiệu quả lâu dài.

Khô mắt

Khô mắt xảy ra khi mắt không tiết đủ nước mắt hoặc nước mắt bay hơi quá nhanh. Triệu chứng của tình trạng này bao gồm khó chịu ở mắt, nóng rát, nhạy cảm với ánh sáng... Dùng thuốc nhỏ mắt không kê đơn, thuốc theo toa, thay đổi lối sống, đặt nút bít ống lệ giúp giảm khô mắt. Một số trường hợp nặng có thể cần phẫu thuật.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể thường gặp ở người lớn tuổi, xảy ra khi thủy tinh thể trở nên mờ đục, cản trở ánh sáng đi tới võng mạc. Bệnh thường tiến triển chậm, ban đầu có thể không có triệu chứng rõ ràng nhưng theo thời gian gây suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể cải thiện thị lực bằng kính điều chỉnh phù hợp và tăng cường ánh sáng khi sinh hoạt. Khi bệnh tiến triển, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo là phương pháp điều trị.

Glôcôm

Glôcôm là bệnh lý về mắt gây tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Điều trị thường gồm dùng thuốc nhỏ mắt theo toa, liệu pháp laser, phẫu thuật nhằm ngăn chặn sự tiến triển của bệnh.

Thoái hóa điểm vàng

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ảnh hưởng đến điểm vàng - vùng chịu trách nhiệm cho thị lực trung tâm và khả năng nhìn chi tiết. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người cao tuổi, ảnh hưởng đến các hoạt động như đọc sách, lái xe. Hiện chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh ở giai đoạn sớm. Một số dưỡng chất, thuốc tiêm và điều trị bằng laser có thể làm chậm tiến triển, giúp bảo tồn thị lực.

Nhiễm trùng mắt

Các bệnh nhiễm trùng mắt như viêm kết mạc (đau mắt đỏ) hoặc viêm giác mạc do herpes có thể gây nhìn mờ và khó chịu. Nhiễm trùng thường ảnh hưởng đến giác mạc và có thể do virus, vi khuẩn hoặc sử dụng kính áp tròng không đúng cách.

Một số tình trạng nghiêm trọng

Đột quỵ: Mờ mắt, nhìn đôi hoặc mất thị lực, cần cấp cứu kịp thời.

Thoái hóa hoàng điểm thể ướt: Làm mờ hoặc biến dạng thị lực trung tâm.

Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA): Mờ mắt tạm thời, là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Bong võng mạc: Mờ mắt đột ngột kèm chớp sáng, ruồi bay, mất thị lực ngoại biên.

Tiền sản giật: Tăng huyết áp thai kỳ gây rối loạn thị giác.

U não: Có thể gây mờ mắt kèm đau đầu, mất thăng bằng hoặc co giật.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Times of India)