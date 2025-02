Vì sao không nên tự lấy ráy tai?

Tôi hay ngứa tai, mỗi lần tắm xong thường dùng tăm bông để lấy ráy và lau khô tai nhưng nhiều thông tin bảo không nên. Vì sao không nên tự lấy ráy? (Ngọc Châu, Bắc Ninh)

Trả lời

Ráy tai là chất được bài tiết tự nhiên của cơ thể bao gồm chất nhờn, tế bào chết, bụi bẩn, mồ hôi, được tiết ra ở trong ống tai. Các hợp chất này được các lông mao đẩy ra bên ngoài ống tai và tự khô dần.

Khi nhai, ngáp hoặc nói chuyện, các cử động hàm đẩy ráy tai từ sâu bên trong ra ngoài, mang theo bụi bẩn, vi khuẩn, giúp làm sạch tai tự nhiên mà không cần đến sự can thiệp của các dụng cụ lấy ráy. Chất này chắn ở cửa tai còn ngăn chặn bụi bẩn, vi khuẩn côn trùng hoặc các tác động ngoại lực giúp bảo vệ, đồng thời làm ẩm tai.

Người lớn không cần lấy ráy tai thường xuyên. Ngoáy tai bằng tăm bông hay bất kỳ dụng cụ nào khác đều có thể làm rụng lông tai, gây ảnh hưởng đến cơ chế tự làm sạch. Khi đó, tai có nhiều ráy hơn, dễ viêm nhiễm. Tự lấy ráy tai không được khuyến khích vì có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ như chấn thương ống tai. Dụng cụ làm sạch ráy tai tại nhà không đảm bảo vệ sinh dễ dẫn đến viêm tai, nhiễm nấm tai.

Bác sĩ nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tự lấy ráy không đúng cách còn tiềm ẩn nguy cơ thủng màng nhĩ. Màng nhĩ là một lớp màng mỏng, khi bị tác động mạnh, màng nhĩ có thể rách hoặc thủng, dẫn đến mất thính lực tạm thời hoặc vĩnh viễn. Ngoài ra, tổn thương màng nhĩ còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tai giữa, gây đau đớn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người bị thủng màng nhĩ do vô tình ngoáy tai quá mạnh hoặc chấn thương khi dùng vật sắc nhọn, hậu quả có thể kéo dài và cần can thiệp y tế. Do đó, bạn không nên tự lấy ráy ở nhà, nếu khó chịu nên đến bệnh viện hoặc phòng khám có chuyên khoa tai mũi họng để bác sĩ hỗ trợ.

Trường hợp muốn lấy ráy tai tại nhà, bạn cần lưu ý vệ sinh tay và dụng cụ sạch sẽ. Dùng khăn sạch hoặc tăm bông được làm ướt bằng nước muối sau đó lau nhẹ nhàng ở vùng cửa tai. Tuyệt đối không đi sâu vào bên trong ống tai, vì có thể đẩy ráy vào sâu bên trong. Một số trường hợp có thể dùng dung dịch tan ráy chuyên dụng nhưng cần được bác sĩ tư vấn cụ thể. Khi thấy ráy tai có màu sắc hoặc mùi bất thường, bạn đến cơ sở y tế để kiểm tra có viêm nhiễm trong tai hay không.

BS.CKI Trần Phương Thanh

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội