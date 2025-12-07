Vì sao giảm cân khi mắc ung thư?

Mẹ tôi mắc ung thư, đang điều trị nhưng chán ăn, sụt cân, làm gì để giảm tình trạng này? (Minh Dũng, 45 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Giảm cân không chủ đích có thể là một trong các dấu hiệu của ung thư. Điều này do cơ thể giải phóng các cytokine làm tăng phân hủy cơ và mỡ, giảm tổng hợp protein, tăng chuyển hóa nền, giảm thèm ăn, mất cơ.

Khi mắc bệnh ung thư, tâm lý lo lắng khiến người bệnh không có cảm giác thèm ăn hoặc ăn uống không ngon miệng. Tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị dẫn đến loét miệng, khô miệng, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, thay đổi vị giác hoặc đau gây chán ăn, ăn uống kém. Khi đó, cơ thể không nhận được đủ năng lượng, protein và các chất dinh dưỡng cần thiết, buộc phải sử dụng nguồn dự trữ của chính mình (cơ, mỡ) để hoạt động, dẫn đến sụt cân, suy kiệt.

Bác sĩ Tường Vân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Quá trình điều trị cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, sử dụng chất dinh dưỡng của cơ thể, khiến người bệnh giảm cân không chủ đích. Mất cân bằng dinh dưỡng làm cho quá trình hồi phục gặp nhiều khó khăn. Nhịn ăn và giảm cân không bỏ đói khối u cũng không làm khối u ung thư teo dần. Ngược lại, quan điểm này gây thiếu hụt chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể, làm giảm hiệu quả điều trị ung thư.

Mẹ bạn nên tăng cường dinh dưỡng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các chu kỳ hóa trị để bù đắp dinh dưỡng sau các đợt điều trị. Chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ giúp dễ tiêu hóa hơn. Người bệnh cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể hoạt động tốt, đáp ứng điều trị tối đa, đặc biệt là nhóm chất protein (thịt, cá, trứng, sữa), acid béo không bão hòa đa omega-3 (dầu hạt, dầu cá), vi chất dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất), chất xơ (rau, củ, trái cây)...

Lựa chọn các món dễ ăn như sữa, sinh tố, cháo đặc và thịt nạc. Thêm calo vào thực phẩm bằng cách dùng bơ, dầu, bột protein, sữa bột, kem hoặc bơ đậu phộng nhằm tăng cường dinh dưỡng. Đồng thời, thường xuyên hoạt động thể chất giúp tăng cảm giác thèm ăn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động năng suất hơn.

BS.CKI Nguyễn Tường Vân

Khoa Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM