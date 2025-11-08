Hóa trị có ảnh hưởng đến người xung quanh?

Tôi đang điều trị ung thư, chuẩn bị hóa trị. Truyền hóa chất có ảnh hưởng đến người bên cạnh tôi không? (Mỹ Thân, Lâm Đồng)

Trả lời

Truyền hóa chất là một phương pháp phổ biến của hóa trị liệu, sử dụng thuốc để tiêu diệt bào ung thư và ngăn các tế bào này sinh sôi. Người bệnh có thể được truyền thuốc hóa trị vào đường tĩnh mạch, buồng tiêm hoặc uống. Phương pháp này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các phương pháp khác như phẫu thuật, xạ trị, liệu pháp miễn dịch...

Thuốc hóa trị có thể gây ra một số độc tính nếu người xung quanh vô tình tiếp xúc trực tiếp. Để đảm bảo an toàn, bác sĩ và điều dưỡng cần tuân thủ quy trình bảo hộ như đeo găng tay, kính bảo hộ, áo choàng và khẩu trang khi pha thuốc cũng như khi truyền hóa chất cho người bệnh. Sau mỗi đợt hóa trị, vật tư y tế dùng trong lúc truyền hóa chất phải bỏ vào thùng rác chuyên dụng.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Gia đình, người chăm sóc bạn cần đeo găng tay trước khi tiếp xúc với máu, nước tiểu, phân hoặc chất nôn của bạn. Găng tay phải được vứt bỏ ngay sau mỗi lần sử dụng. Các dụng cụ xử lý chất thải của bạn cần được làm sạch kỹ bằng xà phòng và nước sau khi dùng. Sau đó, người chăm sóc cần lau khô thiết bị bằng khăn giấy và vứt bỏ khăn sau khi sử dụng.

Khăn trải giường hoặc quần áo bị dính chất dịch từ cơ thể của bệnh nhân đang truyền hóa chất cần được giặt bằng máy 1-2 lần giặt với nước nóng và chất tẩy rửa thông thường. Tuyệt đối không được giặt bằng tay, nếu không thể giặt ngay, có thể bỏ vào túi nhựa kín để giữ vệ sinh. Vật dụng dùng để lót, thấm hút nên được bỏ vào túi nhựa kín trước khi vứt bỏ để đảm bảo an toàn vệ sinh. Nếu gia đình hay người chăm sóc vô tình tiếp xúc với chất dịch cơ thể, nên rửa sạch ngay lập tức vùng da bị tiếp xúc bằng xà phòng và nước.

Người bệnh truyền thuốc hóa trị không cần phải cách ly với mọi người vì ung thư không phải là bệnh lây nhiễm. Tế bào ung thư của người này sẽ không thể sống trong cơ thể người khác vì hệ miễn dịch sẽ tìm và tiêu diệt các tế bào lạ, bao gồm cả tế bào ung thư.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM