Vì sao đau đầu khi uống nước ngọt?

Tôi thường bị đau đầu sau khi uống nước ngọt thời gian gần đây. Tình trạng này do đâu, có nguy hiểm không, làm gì để khắc phục? (Mỹ Duyên, TP HCM)

Trả lời:

Đau đầu là bệnh lý phổ biến, hầu như ai cũng mắc phải, có thể do nhiều nguyên nhân. Bạn uống nước ngọt bị đau đầu có thể do một số lý do sau đây:

Đường hóa học trong nước ngọt cản trở hoặc kích thích quá mức các dây thần kinh, làm tăng căng cơ, dẫn đến đau đầu. Loại đường này có nhiều trong nước ngọt, kem, kẹo cao su... và những loại thuốc chứa đường aspartame (chất làm ngọt nhân tạo).

Người dị ứng với chất làm ngọt nhân tạo thường đau đầu khi uống một ngụm nhỏ nước ngọt. Đa phần đường được sử dụng trong chế biến thực phẩm là đường nhân tạo. Loại đường này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến một số bệnh lý của hội chứng chuyển hóa.

Tăng đường huyết sau khi uống nước ngọt khiến các mạch máu trong não co lại, gây đau đầu. Ban đầu, triệu chứng này xuất hiện với cường độ nhẹ, nhưng khi đường huyết tiếp tục tăng hoặc duy trì ở mức cao cơn đau đầu có thể nghiêm trọng hơn.

Dung nạp quá nhiều đường cùng lúc dễ dẫn đến cảm giác nôn nao. Khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường hoặc carbohydrate, tuyến tụy hoạt động mạnh để tạo ra insulin giúp phân hủy đường, điều chỉnh đường huyết. Lượng đường trong máu giảm đột ngột làm hạ đường huyết, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, run rẩy, choáng váng, thay đổi tâm trạng và đau đầu.

Đa số người hết đau đầu khi nghỉ ngơi, điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt, dùng thuốc. Nếu đau đầu ngày càng tăng, lặp đi lặp lại, không thể cải thiện bằng các biện pháp thông thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế khám sớm.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome