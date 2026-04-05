Vì sao da sạm nám khi trời nắng?

Dạo này trời nắng, da tôi nhanh sạm, xuất hiện nhiều vết nám hẳn. Nguyên nhân và nên làm gì để cải thiện? (Kim Hoa, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Da sạm và xuất hiện nám vào mùa nắng là vấn đề thường gặp, nhất là khi cường độ tia cực tím (UV) tăng cao và kéo dài. Tia UV (gồm UVA và UVB) có thể kích thích các tế bào sắc tố melanocyte tăng sản sinh melanin để bảo vệ da khỏi tổn thương. Tuy nhiên, sắc tố melanin sản sinh quá nhiều và được đẩy lên bề mặt da khiến da trở nên sẫm màu. Nếu quá trình này diễn ra liên tục, melanin có thể tích tụ và hình thành các vùng da không đều màu, nốt sạm da, tàn nhang, đồi mồi...

Vào mùa nắng, chỉ số tia UV thường ở mức cao liên tục nhiều khung giờ trong ngày, khiến da dễ bị kích thích tăng sắc tố nhanh hơn. Tia UV làm tăng số lượng các tế bào viêm ở da, thúc đẩy sản sinh melanin nhằm tăng cường yếu tố bảo vệ da. Độ xuyên thấu cao khiến tia UV có thể tấn công vào lớp cấu trúc nền, làm suy giảm collagen, khiến da kém sức sống và những vùng da không đều màu càng rõ rệt hơn.

Mức độ hình thành sạm, nám da khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào loại da, thời gian tiếp xúc ánh nắng và sức khỏe của da. Ngoài ra, thói quen thức khuya, căng thẳng kéo dài, chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của da, khiến tình trạng nặng hơn.

Bạn nên khám tại chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da để kiểm tra và điều trị phù hợp. Để kiểm soát tình trạng này, cần kiên trì kết hợp nhiều biện pháp, gồm dùng kem chống nắng hằng ngày kết hợp che chắn kỹ càng khi đi ra ngoài. Uống nhiều nước, thoa kem dưỡng ẩm... để củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Ăn uống lành mạnh với thực phẩm giàu dưỡng chất để tăng cường sức đề kháng cho da và duy trì độ đàn hồi, căng mịn của da.

Một số dưỡng chất thiên nhiên như Collagen peptide, Sakura, Pomegranate có thể giảm sản xuất melanin, giảm sạm nám. Các tinh chất như P.leucotomos, Litchi, Lemon hỗ trợ kích thích tái tạo collagen, bảo vệ cấu trúc da. Khi kết hợp hợp lý, chúng có thể giúp da sáng mịn và đều màu theo thời gian.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM