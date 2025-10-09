Ăn gì giảm sạm da?

Vitamin C, chất chống oxy hóa trong đu đủ, lựu và cà chua giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, giảm sạm nám.

Da tối màu hoặc không đều màu có liên quan đến rối loạn sản xuất melanin - sắc tố quyết định màu da và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người bị sạm da nên ăn đu đủ, củ cải trắng, quả lựu đỏ, xà lách xoong, cà chua và chanh vàng thường xuyên để da hồng hào hơn.

Lựu đỏ giàu vitamin C, các chất có khả năng ức chế hoạt động của tế bào hắc tố, tăng sản sinh melanin sáng màu, giảm melanin tối màu. Ăn lựu thường xuyên hỗ trợ thúc đẩy tái tạo và phục hồi da, giảm stress oxy hóa- nguyên nhân gây lão hóa da.

Đu đủ giàu enzyme papain, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi, giảm nếp nhăn, tăng cường độ ẩm. 157 g đu đủ chỉ chứa khoảng 68 calo nhưng giàu chất xơ, canxi, magie, kali và vitamin A, C, E và K. Các dưỡng chất này nuôi dưỡng da, tăng độ ẩm, chống oxy hóa beta carotene, làm da sáng khỏe, mịn màng, chậm lão hóa.

Bổ sung đu đủ thường xuyên giúp làn da sáng khỏe, giảm lão hóa. Ảnh: Đình Diệu

Củ cải trắng nhiều nước, vitamin C, kẽm, phốt pho, axit béo omega-3, 6, giúp dưỡng ẩm, cải thiện độ đàn hồi cho da. Nước ép củ cải còn làm sạch lỗ chân lông, hỗ trợ giảm mụn, khô da, phát ban. Thêm củ cải vào bữa ăn hằng ngày cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất, nuôi dưỡng da từ bên trong.

Cải xoong làm chậm lão hóa da nhờ hợp chất isothiocyanate (ITC) bảo vệ và kích thích sản sinh collagen. ITC ngăn chặn suy giảm collagen, tăng độ đàn hồi da, hạn chế nếp nhăn. Cải xoong còn giàu chất chống oxy hóa, giảm viêm, bảo vệ da khỏi tia UV - tác nhân chính gây lão hóa sớm. Hàm lượng acid amin gốc lưu huỳnh tự nhiên trong loại rau này cũng hỗ trợ thải độc, giúp da sáng mịn.

Cà chua giàu vitamin C, E và lycopene (2-3 g mỗi quả), chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi tia UV, giảm nguy cơ cháy nắng, ngăn lão hóa sớm. Ăn cà chua thường xuyên giúp da sáng màu, giữ ẩm, tươi trẻ.

Chanh vàng có vitamin C, ức chế sản xuất melanin dư thừa, hạn chế sạm nám cũng như thâm da. Vitamin C kích thích tái tạo collagen, giữ ẩm, giảm da khô, mang lại làn da sáng khỏe, đều màu. Thêm chanh vào chế độ ăn hằng ngày như trong món gỏi, salad hoặc pha thành nước uống.

Để giảm sạm da, ngoài chế độ dinh dưỡng, dược sĩ Hòa khuyên bôi thêm kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30 mỗi khi ra ngoài và che chắn da kỹ lưỡng khi tiếp xúc với ánh nắng. Nên ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục thường xuyên, uống đủ nước. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như sakura chiết xuất hoa anh đào, L-Glutathione, P. Leucotomos... có tác dụng giảm chỉ số melanin, hỗ trợ làm mờ sạm nám.

Đình Diệu