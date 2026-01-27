Giảm nám và lão hóa da sau ba tuần

TP HCMDa chị Mai chùng nhão và nám đậm màu hơn sau sinh, được bác sĩ điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm kết hợp tiêm HA, cải thiện rõ rệt sau 3 tuần.

Chị Mai, 30 tuổi, Việt kiều Mỹ, về nước đón năm mới, tranh thủ đi khám và điều trị da. ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận chị Mai lão hóa da sớm mức nhẹ, nám nông và thiếu ẩm. Đây là những thay đổi thường gặp ở phụ nữ sau sinh, liên quan đến rối loạn nội tiết, thiếu ngủ và stress.

Chị Mai ở Việt Nam 3 tuần nên bác sĩ Trang không chỉ định các phương pháp can thiệp xâm lấn sâu mà điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm đồng bộ song song SUPERB (Sofwave). Phương pháp này tác động chọn lọc vào trung bì nông, kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp da săn chắc dần mà không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Song song, chị được điều trị nám nông bằng laser Pico Pro với mức năng lượng phù hợp. Laser phá vỡ hắc sắc tố melanin, làm mờ các đốm nám, hạn chế tổn thương mô xung quanh, giảm nguy cơ tăng sắc tố sau viêm.

Bác sĩ sử dụng công nghệ sóng SUPERB (Sofwave) để giảm lão hóa da cho chị Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định tiêm HA để phục hồi độ ẩm, cải thiện độ căng mịn và củng cố nền da khỏe, hỗ trợ hiệu quả các liệu pháp trẻ hóa, điều trị nám. Sau khoảng một tuần, da của chị căng và đàn hồi hơn, khô sạm giảm rõ, tổng thể da sáng, đều màu hơn. Trước khi về Mỹ một tuần, chị tiếp tục thực hiện thêm một lần laser.

Theo bác sĩ Trang, các phương pháp không xâm lấn, có cơ chế kích thích sinh học tự nhiên, hiệu quả tăng dần theo thời gian thường là lựa chọn an toàn, nhất là cho phụ nữ sau sinh. Sau khi thực hiện SUPERB và tiêm HA, mọi người cần chú trọng chăm sóc da, dưỡng ẩm đầy đủ, sử dụng kem chống nắng phổ rộng để hạn chế tăng sắc tố. Trong vài ngày đầu sau tiêm HA, cần tránh xoa bóp mạnh vùng mặt, hạn chế trang điểm đậm và xông hơi. Duy trì sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc và uống đủ nước để kéo dài hiệu quả điều trị.

Những người có các dấu hiệu da chảy xệ hay lão hóa nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ khám và xây dựng phác đồ cá thể hóa phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi