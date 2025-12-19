Vì sao da sạm hơn sau laser trị nám?

Tôi điều trị nám bằng laser nhưng da sạm, thâm, đậm màu hơn, vì sao? (Ngân An, Hà Nam)

Trả lời:

Theo bạn mô tả, đây là tình trạng tăng sắc tố sau laser. Phương pháp laser trị nám tạo xung năng lượng mạnh để phá vỡ melanin, sắc tố gây nám. Khi laser tác động vào da, dù được điều chỉnh chính xác đến đâu, vẫn tạo ra mức độ vi sang chấn nhất định trong lớp biểu bì hoặc trung bì. Với người có cơ địa tăng sắc tố hoặc da nhạy cảm, điều này có thể kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, khiến tế bào melanocyte sản sinh melanin nhiều hơn bình thường. Kết quả là vùng da vừa được điều trị trở nên đậm màu hơn.

Một nguyên nhân khác là lựa chọn bước sóng hoặc mức năng lượng laser không phù hợp. Nếu năng lượng được điều chỉnh quá cao, tia laser có thể tạo nhiệt lớn tại vùng điều trị, gây tổn thương cấu trúc da, dẫn đến viêm và tăng sắc tố sau đó. Nếu năng lượng quá thấp, melanin không được phá vỡ triệt để, dễ tái phát sắc tố quay lại đậm hơn ban đầu.

Da đang bị viêm, nhạy cảm do lạm dụng mỹ phẩm, dùng retinoid hoặc axit nồng độ cao hoặc da mới bị cháy nắng đều rất dễ phát triển và tăng sắc tố sau khi tiếp xúc với tia laser. Phụ nữ châu Á có nguy cơ cao hơn vì cấu trúc melanocyte nhạy cảm hơn với vi sang chấn. Đây cũng là lý do bác sĩ thường yêu cầu người bị nám chăm sóc da trước điều trị 2-4 tuần để giảm phản ứng quá mức.

Chăm sóc da sai cách sau laser cũng là yếu tố dễ gây tăng sắc tố. Sau khi chữa nám bằng laser, hàng rào bảo vệ da tạm thời suy yếu khiến da dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời, nhiệt độ, ma sát hoặc mỹ phẩm chứa hoạt chất mạnh. Nếu bạn không bôi kem chống nắng đều đặn, tiếp xúc ánh nắng gắt, sử dụng sản phẩm gây kích ứng hoặc tự ý chà xát vùng da vừa điều trị, sắc tố có thể đậm lên nhanh chóng. Nhiều trường hợp chỉ vài phút phơi nắng không bảo vệ cũng đủ để vùng da điều trị laser trở nên sạm rõ rệt.

Nguyên nhân có thể do điều trị không đúng loại sắc tố. Một số trường hợp nhầm giữa nám và tăng sắc tố do viêm, tàn nhang, bớt ota... dẫn đến người thực hiện lựa chọn công nghệ và phác đồ không phù hợp. Nếu sử dụng laser mạnh cho da đang viêm, nguy cơ tăng sắc tố cao hơn.

Bác sĩ thực hiện laser trị nám cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng sắc tố sau laser phần lớn có thể phục hồi nếu được theo dõi và xử lý đúng cách. Trong hầu hết trường hợp, sắc tố sẽ giảm dần trong vài tuần đến vài tháng khi da tái tạo và ổn định trở lại. Bác sĩ thường kê các sản phẩm làm sáng nhẹ, chống viêm, phục hồi hàng rào bảo vệ kết hợp chống nắng tuyệt đối để hạn chế sắc tố mới hình thành. Một số trường hợp nặng có thể cần sử dụng laser năng lượng thấp hoặc kết hợp công nghệ khác như xung nhuộm màu, sóng dài hoặc peeling nhẹ.

Bạn nên chọn cơ sở uy tín, bác sĩ có chuyên môn sâu về da liễu và thẩm mỹ để được đánh giá da trước điều trị, lựa chọn bước sóng - năng lượng phù hợp và hướng dẫn chăm sóc sau laser đầy đủ. Chuẩn bị da tốt, dưỡng ẩm đầy đủ, chống nắng và tuân thủ phác đồ để an toàn, hiệu quả.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội