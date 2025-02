Điều trị tăng sắc tố da như thế nào?

Không hiểu vì sao vùng gò má, cằm của tôi sậm màu hơn các vị trí khác trên khuôn mặt. Có cách nào điều trị để da mặt đều màu? (Thúy Vy, 35 tuổi, Quảng Ngãi)

Trả lời:

Tăng sắc tố da là tình trạng da xuất hiện các vùng sẫm màu hơn so với vùng da xung quanh, thường do sản xuất quá mức melanin - sắc tố quyết định màu da. Tia UV trong ánh nắng mặt trời cũng là nguyên nhân phổ biến, kích thích sản sinh melanin, làm da sạm đen và xuất hiện các đốm nâu, tàn nhang.

Biến đổi nội tiết cũng làm tăng sắc tố da, chẳng hạn thay đổi hormone có thể khiến thai phụ bị nám da. Các bệnh rối loạn nội tiết như hội chứng buồng trứng đa nang, suy giáp cũng có thể gây ra tình trạng này. Khi tuổi càng cao, khả năng sản xuất melanin càng tăng, dẫn đến xuất hiện các đốm nâu, tàn nhang.

Các bệnh viêm da như viêm da tiếp xúc, viêm da cơ địa, mụn trứng cá... có thể kích thích sản sinh melanin, khiến da sạm màu. Tác dụng phụ của một số loại thuốc như thuốc tránh thai, thuốc kháng sinh... cũng là tác nhân.

Các vết thương trên da như vết trầy xước, vết bỏng, vết côn trùng cắn có thể để lại vết thâm. Một số người có nguy cơ cao bị tăng sắc tố da do yếu tố di truyền. Một số trường hợp còn có thể do chế độ ăn uống thiếu vitamin C và E, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc với khói bụi cũng như hóa chất độc hại.

Tùy nguyên nhân, vùng da và mức độ sạm da, bác sĩ có các phương pháp điều trị khác nhau. Da dầu, da khô, da nhạy cảm có những phản ứng khác nhau với các phương pháp điều trị. Các bệnh lý nền, tình trạng sức khỏe hiện tại cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp. Đa số người bị tăng sắc tố cần điều trị kết hợp nhiều phương pháp bao gồm chống nắng kỹ, dùng thuốc thoa, uống.

Các kỹ thuật như peel da hóa học, laser pico, tiêm vi điểm được sử dụng rộng rãi trong điều trị tăng sắc tố da. Với peel da hóa học, bác sĩ sử dụng các hóa chất để loại bỏ lớp da chết trên bề mặt, giúp da tái tạo và giảm sắc tố. Các axit như AHA, TCA hoặc salicylic axit giúp làm sáng da và cải thiện sự đồng đều màu da.

Điều trị tăng sắc tố da bằng công nghệ laser Pico. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Laser pico sử dụng tia laser năng lượng cao để phá vỡ các hạt melanin sâu dưới da mà không làm tổn thương các mô xung quanh. Đây là phương pháp hiện đại, mang lại hiệu quả nhanh chóng trong việc làm mờ các vết nám, tàn nhang hoặc các vết sạm màu.

Tiêm vi điểm sử dụng các kim siêu nhỏ để đưa các hoạt chất điều trị xuống bên dưới da, giảm hình thành sắc tố melanin và làm sáng các vết sạm da. Phương pháp này cải thiện màu da mà không cần thời gian phục hồi lâu.

Bạn nên đi khám ở chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ da để xác định cụ thể nguyên nhân tăng sắc tố da và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

BS.CKI Phan Sơn Long

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM