Trị nám bằng laser bao lâu thì hết?

Tôi bị nám chân sâu hơn 5 năm, tập trung ở gò má và thái dương. Tôi đã bôi retinoid, vitamin C kết hợp peel da nhưng vẫn không giảm.

Nếu tôi chuyển sang laser thì có hết nám được không bác sĩ? (Thùy Dung, Hà Nội)

Trả lời:

Nám chân sâu còn gọi là bớt hori, thuộc dạng rối loạn sắc tố, trong đó các cụm melanin nằm sâu ở lớp trung bì, thậm chí cận hạ bì. Tình trạng này có thể xuất hiện ở cả nam và nữ sau tuổi dậy thì hoặc ở phụ nữ sau sinh. Do sắc tố nằm sâu dưới da lớp trung bì, hạ bì nên khả năng đáp ứng kém với các biện pháp bôi ngoài và dễ tái phát, khiến quá trình điều trị kéo dài, đòi hỏi phác đồ chuyên biệt kết hợp cả thuốc bôi cũng như laser.

Bác sĩ đang trị nám cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện, laser là lựa chọn lý tưởng trong điều trị nám chân sâu bởi có khả năng kiểm soát sắc tố ở tầng sâu. Laser trị nám là phương pháp sử dụng ánh sáng năng lượng cao để phá vỡ các hạt sắc tố melanin dưới da. Sau đó, cơ thể tự đào thải chúng qua quá trình trao đổi chất. Công nghệ này không chỉ điều trị sắc tố mà còn kích thích phục hồi da, giúp da mặt sáng mịn hơn.

Hiệu quả và thời gian điều trị bằng laser phụ thuộc nhiều vào độ sâu của sắc tố. Nám có thể mờ dần sau khoảng 3-5 buổi điều trị, mỗi buổi cách nhau 3-4 tuần. Với nám mảng có diện tích rộng hơn và hay gặp ở phụ nữ sau sinh, các công nghệ như Fotona hybrid Laser có thể làm sáng 70-80% vùng sắc tố sau khoảng 3-5 buổi trong vòng 2-3 tháng, tùy thuộc mức độ nám, chăm sóc sau điều trị.

Bớt hori như trường hợp của bạn là dạng khó đáp ứng nhất, thường cần 6-8 buổi trở lên và thời gian 4-6 tháng để giảm rõ rệt, đòi hỏi sự kiên trì, phác đồ phù hợp. Nhìn chung, tốc độ cải thiện nhanh hay chậm còn chịu ảnh hưởng bởi cơ địa, loại nám, thiết bị laser sử dụng và chế độ chăm sóc, bảo vệ da sau điều trị.

Laser trị nám mang lại hiệu quả làm mờ nám nhanh và chính xác hơn so với nhiều kỹ thuật điều trị truyền thống. Công nghệ laser còn hỗ trợ kích thích tái tạo da, cải thiện độ sáng và kết cấu bề mặt, đồng thời thời gian hồi phục thường ngắn nếu được thực hiện đúng chỉ định. Tuy nhiên, laser trị nám vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Phản ứng da sau điều trị như đỏ, rát nhẹ hoặc tăng sắc tố tạm thời có thể xảy ra, đặc biệt ở người có nền da sẫm màu hoặc chăm sóc, chống nắng chưa đúng cách. Một số trường hợp nám chân sâu hoặc nám hỗn hợp cũng có nguy cơ tái phát dù đã điều trị nhiều buổi. Do vậy, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào phác đồ phù hợp, tay nghề bác sĩ và việc duy trì chống nắng, chăm sóc da đúng sau điều trị.

Sau khi điều trị laser trị nám, bạn cần bảo vệ da tối đa nhằm giảm nguy cơ tăng sắc tố và tối ưu hiệu quả. Trong những ngày đầu, bạn nên giữ vùng da điều trị sạch, khô thoáng và tránh cọ xát. Sử dụng các sản phẩm làm dịu theo hướng dẫn để giảm đỏ và cảm giác châm chích. Dùng kem chống nắng phổ rộng SPF ≥ 50, thoa lại sau mỗi 2-3 giờ khi ra ngoài và kết hợp che chắn bằng mũ, khẩu trang...

Bạn nên tạm thời ngừng các sản phẩm gây kích ứng như retinoid, AHA/BHA hoặc tẩy tế bào chết cho đến khi da hồi phục hoàn toàn. Dưỡng ẩm đầy đủ, tránh tự ý lột mài hay chạm vào vùng da đang bong. Bạn tái khám đúng hẹn và tuân thủ phác đồ bác sĩ đưa ra giúp kiểm soát sắc tố tốt hơn, hạn chế nguy cơ tái phát.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội