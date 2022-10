Vì sao đã đặt vòng vẫn có thai?

Vòng tránh thai bị tụt, hết hạn, cơ thể chưa kịp thích ứng… là nguyên nhân khiến chị em dễ bị "vỡ kế hoạch".

ThS.BS Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết có nhiều loại vòng tránh thai, phổ biến nhất là vòng tránh thai chữ T. Nguyên tắc hoạt động của vòng là tạo nên sự thay đổi trong môi trường của nội mạc tử cung để ngăn không cho tinh trùng vào tử cung gặp trứng, ngăn cản trứng làm tổ ở đây. Chính vì thế, phương pháp được nhiều cặp đôi lựa chọn vì sự an toàn, tính hiệu quả, đơn giản và kinh tế. Tuy nhiên, phương pháp sẽ không phù hợp cho phụ nữ thường bị đau bụng kinh nhiều hoặc tử cung bất thường bẩm sinh.

Mặc dù vòng tránh thai được xem là phương pháp hiệu quả nhưng tỷ lệ ngừa thai chỉ đạt khoảng 98-99%. Điều này có nghĩa là cứ 100 phụ nữ đặt vòng sẽ có 1-2 người mang thai. Các nguyên nhân có thể kể đến như sau:

Vòng tránh thai bị tụt

Đối với tử cung, vòng tránh thai là một vật lạ, do đó tử cung sẽ phản ứng bằng cách co thắt để đẩy vòng tụt ra ngoài. Lúc này, chị em có thể gặp phải triệu chứng như đau bụng, đau lưng... Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 2-10% vòng tránh thai có thể tụt một phần hoặc tụt hoàn toàn khỏi tử cung, dẫn đến trường hợp mặc dù đặt vòng vẫn có thể mang thai. Phản ứng do vòng chưa thích ứng với tử cung, dẫn đến hiện tượng tụt vòng thường diễn ra trong thời gian đầu đặt vòng, đặc biệt là trong tuần đầu tiên.

Để vòng dần tương thích với tử cung sẽ không còn bị tụt ra ngoài, chị em nên nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày, không làm việc nặng ít nhất một tuần sau đặt vòng. Sau 2 tuần bạn mới quan hệ tình dục trở lại, chú ý nhẹ nhàng. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, chị em cần đến ngay bệnh viện để thăm khám, xử trí ngay.

Trong trường hợp lo lắng vòng tránh thai bị tụt ra ngoài, chị em có thể tự kiểm tra tại nhà bằng cách dùng tay đặt vào âm đạo để cảm nhận vị trí, độ dài của dây so với ban đầu. Nếu dây dài hoặc ngắn hơn so với lúc đầu, tức là vòng bị lệch. Nếu không sờ thấy dây, có khả năng dây bị tụt khỏi vị trí đặt vòng. Nếu sờ thấy dây nhưng dây bị đứt, đó là dấu hiệu bất thường, chị em cần đến ngay bệnh viện để được hỗ trợ.

Trước khi kiểm tra, chị em nên vệ sinh tay, vùng kín sạch sẽ, tránh mang mầm bệnh bên ngoài vào trong âm đạo. Ngoài ra, chị em có thể lưu ý những dấu hiệu tụt vòng bên trên để nhận biết sớm, xử trí kịp thời.

Phụ nữ đặt vòng tránh thai vẫn có thai mặc dù tỷ lệ hiếm gặp. Ảnh: Tuệ Diễm

Vòng tránh thai chưa hoạt động

Trong thời gian đầu sau khi đặt vòng, có thể tử cung vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, do đó ngoài việc đau bụng, rong huyết làm ảnh hưởng đến "chuyện vợ chồng" thì việc tụt vòng cũng làm giảm hiệu quả ngừa thai. Bác sĩ Duy khuyên chị em, trong khoảng thời gian 3-7 ngày sau đặt vòng, vợ chồng tốt nhất nên tránh quan hệ hoặc nên sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ khác như bao cao su.

Vòng tránh thai hết hạn

Vòng tránh thai có thời gian sử dụng nhất định. Do đó, phụ nữ có thể mang bầu khi sử dụng vòng quá hạn sử dụng theo khuyến cáo. Vòng tránh thai nội tiết (Mirena) có hạn sử dụng là khoảng 5 năm, sau thời gian này cần thay vòng mới. Vòng tránh thai bằng đồng có thể nâng hiệu quả ngừa thai lên đến 10 năm. Thậm chí, các chuyên gia sản khoa cho biết vòng tránh thai bằng đồng có thể sử dụng tối đa đến 12 năm.

Cách tránh nguy cơ có thai sau khi đặt vòng

Khi đặt đúng vị trí, tuân thủ đầy đủ các lưu ý khi sử dụng, vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai hiệu quả. Để tránh việc mang bầu ngoài ý muốn sau khi đặt vòng tránh thai, bác sĩ Duy lưu ý chị em thường xuyên khám phụ khoa, siêu âm tử cung đều đặn 2 lần một năm để tránh việc vòng bị sai lệch, nằm sai chỗ.

Ngoài ra, mỗi người nên chú ý đến hạn sử dụng của vòng. Trung bình, một vòng tránh thai chứa đồng có hạn sử dụng từ 5-10 năm, sau thời gian trên cần gỡ bỏ, thay thế bằng dụng cụ mới. Nếu sử dụng quá thời hạn, hiệu quả ngừa thai không còn, việc lấy vòng sẽ gặp khó khăn hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Mặc dù đặt vòng tránh thai, phụ nữ cũng nên sử dụng thêm bao cao su để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STDs) bởi vòng không có công dụng này. Khi muốn sinh con, cặp đôi cần đến gặp bác sĩ để tháo vòng.

Thanh Thúy