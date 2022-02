Vì sao cơ tim thiếu máu cục bộ?

Lượng máu không đủ cung cấp cho tim do một hay nhiều mạch máu nuôi tim bị hẹp, gây tổn thương một phần cơ tim.

Tôi đi khám, kết quả bác sĩ chẩn đoán cơ tim thiếu máu cục bộ, rối loạn thần kinh tim. Bệnh có nguy hiểm không, chữa như thế nào? Tôi mất ngủ khoảng 10 năm, các cơ đều bị chuột rút. Làm thế nào khắc phục? (Nguyễn Văn Vinh, 45 tuổi, Châu Phú, An Giang).

Trả lời:

Thiếu máu cơ tim cục bộ là bệnh lý xảy ra khi lưu lượng máu không đủ cung cấp cho tim do một hay nhiều mạch máu nuôi tim bị hẹp, gây tổn thương một phần cơ tim - nơi được nuôi bởi những mạch máu bị hẹp. Nguyên nhân chủ yếu gây thiếu máu cơ tim cục bộ là do các mảng xơ vữa xuất hiện trong lòng động mạch vành (mạch máu nuôi tim) làm cho lòng mạch bị hẹp.

Thiếu máu cơ tim cục bộ là bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng trên tim mạch, điển hình là sự xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim hoặc có thể gây suy tim về sau này.

Căn bệnh này thường gặp ở người độ tuổi trung niên trở lên nhưng hiện tại ngày càng có xu hướng trẻ hóa do nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc béo phì.

Thiếu máu cơ tim gây nhồi máu cơ tim là do những mảng xơ vữa hình thành ở mạch vành đến một thời điểm nào đó bị nứt vỡ và hình thành lên cục máu đông, gây tắc nghẽn hoàn toàn một hay nhiều đoạn mạch vành. Khi gặp phải tình trạng nhồi máu cơ tim, nếu không được xử trí kịp thời một phần cơ tim sẽ bị hoại tử nhanh chóng, thậm chí có thể gây tử vong.



Bên cạnh đó, nếu tình trạng thiếu máu cơ tim kéo dài, dẫn đến cơ tim không được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ làm tổn hại cơ tim, về lâu dài tim sẽ trở nên suy yếu và cuối cùng dẫn tới suy tim.

Ngoài ra, thiếu máu cơ tim còn là nguyên nhân dẫn đến một số biến chứng khác như rối loạn nhịp tim, rung nhĩ... Bạn nên tiếp tục theo dõi điều trị tại chuyên khoa tim mạch.

Rối loạn thần kinh tim (hay suy nhược thần kinh tim) là một trong những chứng rối loạn lo âu hoặc rối loạn thần kinh thực vật, làm người bệnh bị ảnh hưởng và tin rằng họ mắc bệnh tim. Nhưng trái tim của họ thì hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ tổn thương nào và nỗi sợ hãi khiến các triệu chứng càng ngày càng trầm trọng. Đau tức ngực, đánh trống ngực, thở dốc, tim đập quá nhanh hoặc loạn nhịp, mệt mỏi, mất ngủ, chóng mặt, nhức đầu, đổ mồ hôi. Rối loạn thần kinh tim thường là lành tính, không gây nguy hiểm.

Tốt nhất bạn nên được nghỉ ngơi hoàn toàn trong một khoảng thời gian nhất định; không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, trà đặc, cà phê; luyện tập thể dục thể thao đều đặn; không hút thuốc lá và nên khuyên người thân trong gia đình bỏ thuốc; nên tránh những tình huống hay những việc có thể gây xúc động mạnh quá mức hoặc căng thẳng tinh thần như đọc truyện tình cảm, lâm li bi đát, xem phim hành động, luôn giữ tâm trạng thoải mái, tích cực, tránh căng thẳng, lo âu.



Bạn mất ngủ 10 năm, co rút các cơ, các triệu chứng bạn nêu có liên quan đến vận động co duỗi các cơ, rối loạn giấc ngủ. Bạn nên thăm khám thêm chuyên khoa nội thần kinh kiểm tra lại nguyên nhân gây co duỗi cơ và các bệnh lý thần kinh liên quan và điều trị rối loạn giấc ngủ.

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM