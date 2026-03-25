Vì sao cơ thể cần magie?

Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng enzyme, duy trì xương chắc khỏe, hỗ trợ chức năng tim mạch, ổn định tâm trạng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Magie tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể, góp phần duy trì hệ miễn dịch và giảm viêm. Khoáng chất này cũng hỗ trợ giấc ngủ, sản xuất năng lượng và giảm mệt mỏi. Thiếu magie có thể làm suy yếu phản ứng miễn dịch và chậm quá trình lành vết thương.

Hỗ trợ chức năng thần kinh

Magie tham gia vào việc truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh và cơ bắp. Chúng hỗ trợ điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh. Nồng độ magie thấp có thể dẫn đến những triệu chứng như tê bì, ngứa ran và co thắt cơ.

Giữ cho trái tim khỏe mạnh

Khoáng chất này điều hòa huyết áp bằng cách ảnh hưởng đến sự giãn nở và co thắt của mạch máu. Magie cũng tham gia vào việc vận chuyển điện giải (canxi, kali), góp phần duy trì nhịp tim đều đặn, giảm nguy cơ loạn nhịp. Chúng cũng cần thiết cho sự co bóp bình thường của cơ tim, tăng cường sức khỏe tim tổng thể.

Giúp xương chắc khỏe

Magie phối hợp với canxi và vitamin D để thúc đẩy quá trình khoáng hóa, cấu trúc xương. Thiếu magie thường dẫn đến xương yếu, tăng nguy cơ loãng xương. Chất dinh dưỡng này cũng cần thiết cho sự co và giãn cơ. Những người thường xuyên bị chuột rút cơ, yếu cơ có thể do cơ thể thiếu magie.

Chuyển hóa các chất dinh dưỡng quan trọng

Magie ảnh hưởng đến sự giải phóng insulin, hấp thụ glucose của tế bào. Nhờ đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa glucose, magie giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Nồng độ magie thấp có liên quan đến tình trạng kháng insulin, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Khoáng chất này cũng hỗ trợ chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, thúc đẩy cơ thể sử dụng calo hiệu quả. Adenosine triphosphate (ATP) là nguồn năng lượng chính của cơ thể cần magie để tổng hợp. Nếu thiếu magie thì quá trình sản xuất năng lượng dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến mệt mỏi, giảm hiệu suất thể chất.

Cải thiện tâm trạng

Magie ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, điều chỉnh tâm trạng. Nó tham gia vào quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotoninm, melatonin, giúp thư giãn, ngủ sâu và giảm nguy cơ trầm cảm.

Nhu cầu magie hàng ngày của người trưởng thành được khuyến nghị khoảng 310-420 mg, trong đó nữ giới cần 310-360 mg và nam giới cần khoảng 400-420 mg. Thực phẩm giàu magie bao gồm rau lá xanh (rau chân vịt, cải xoăn...), các loại hạt, đậu nành, quả bơ, chuối, sữa chua ít béo.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)