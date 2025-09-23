5 thực phẩm chay giàu magie nên ăn thường xuyên

Rau chân vịt
Rau bina giàu magiê, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. Magiê tan trong nước. Luộc rau quá kỹ có thể làm mất khoáng chất này. Gia đình nên nấu chín bằng cách hấp hoặc xào ở mức độ vừa phải để giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng.
Rau chân vịt
Rau bina giàu magiê, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. Magiê tan trong nước. Luộc rau quá kỹ có thể làm mất khoáng chất này. Gia đình nên nấu chín bằng cách hấp hoặc xào ở mức độ vừa phải để giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng.
Đậu phụ
100 g đậu phụ có 30 mg magie, giàu canxi và protein. Magiê từ đậu phụ hỗ trợ sức mạnh xương, phục hồi cơ bắp, sức khỏe tim mạch. Thực phẩm này rẻ, dễ chế biến thành món kho, xào, hấp, phổ biến trong các bữa ăn gia đình.
Đậu phụ
100 g đậu phụ có 30 mg magie, giàu canxi và protein. Magiê từ đậu phụ hỗ trợ sức mạnh xương, phục hồi cơ bắp, sức khỏe tim mạch. Thực phẩm này rẻ, dễ chế biến thành món kho, xào, hấp, phổ biến trong các bữa ăn gia đình.
Đậu đen
Đậu đen là một trong những nguồn cung cấp magiê dồi dào nhất từ các loại đậu. 100 g đậu đen có chứa tới 70 mg magiê. Magiê trong thực phẩm này giúp cải thiện sức khỏe xương và điều hòa lượng đường trong máu. Bạn nên ngâm đậu đen qua đêm để cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất khi ăn. Gia đình có thể nấu chè, dùng trong món cà ri hoặc salad.
Đậu đen
Đậu đen là một trong những nguồn cung cấp magiê dồi dào nhất từ các loại đậu. 100 g đậu đen có chứa tới 70 mg magiê. Magiê trong thực phẩm này giúp cải thiện sức khỏe xương và điều hòa lượng đường trong máu. Bạn nên ngâm đậu đen qua đêm để cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất khi ăn. Gia đình có thể nấu chè, dùng trong món cà ri hoặc salad.
Hạt chia
100 g hạt chia chứa khoảng 335 mg magie. Dùng hạt chia hàng ngày có thể giảm các dấu hiệu tim mạch, hỗ trợ mức đường huyết khỏe mạnh. Ngâm hạt chia trong nước trước khi ăn sẽ cải thiện khả năng tiêu hóa, tăng cường hấp thụ khoáng chất.
Hạt chia
100 g hạt chia chứa khoảng 335 mg magie. Dùng hạt chia hàng ngày có thể giảm các dấu hiệu tim mạch, hỗ trợ mức đường huyết khỏe mạnh. Ngâm hạt chia trong nước trước khi ăn sẽ cải thiện khả năng tiêu hóa, tăng cường hấp thụ khoáng chất.
Hạt bí ngô
Trong số các loại thực phẩm chay, hạt bí ngô có magie dồi dào, trong 100 g hạt có 263 mg magie. Magie từ hạt bí ngô có thể cải thiện tâm trạng, giảm lo âu và kiểm soát huyết áp hiệu quả. Ăn hạt bí ngô sống cũng có lợi, nhưng rang loại hạt này sẽ giòn, thơm ngon hơn. Rắc hạt bí ngô vào salad, sinh tố hoặc sữa chua để tăng hương vị cho món ăn.
Hạt bí ngô
Trong số các loại thực phẩm chay, hạt bí ngô có magie dồi dào, trong 100 g hạt có 263 mg magie. Magie từ hạt bí ngô có thể cải thiện tâm trạng, giảm lo âu và kiểm soát huyết áp hiệu quả. Ăn hạt bí ngô sống cũng có lợi, nhưng rang loại hạt này sẽ giòn, thơm ngon hơn. Rắc hạt bí ngô vào salad, sinh tố hoặc sữa chua để tăng hương vị cho món ăn.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI