5 thực phẩm chay giàu magie nên ăn thường xuyên

Đậu đen

Đậu đen là một trong những nguồn cung cấp magiê dồi dào nhất từ ​​các loại đậu. 100 g đậu đen có chứa tới 70 mg magiê. Magiê trong thực phẩm này giúp cải thiện sức khỏe xương và điều hòa lượng đường trong máu. Bạn nên ngâm đậu đen qua đêm để cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất khi ăn. Gia đình có thể nấu chè, dùng trong món cà ri hoặc salad.