Vì sao bị xì hơi khi quan hệ?

Khí gas hoặc khí hư âm đạo tạo thành tiếng xì hơi khi đang yêu ở các đôi là một hiện tượng sinh lý tự nhiên.

Hệ tiêu hóa vẫn làm việc khi các đôi thức hay ngủ, kể cả trong lúc sinh hoạt "chăn gối". Bạn có thể cảm thấy xấu hổ vì hiện tượng tự nhiên xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Đây là chức năng bình thường của cơ thể người. Một số chị em cũng gặp phải tình trạng trong khi quan hệ, do dương vật di chuyển bên trong âm đạo tạo áp lực lên hậu môn đẩy khí ra ngoài. Ngoài ra, khi các đôi sinh hoạt "chăn gối" đạt cực khoái kèm theo âm thanh xì hơi, do các cơ ở vùng kín đang hoạt động co giãn được thả lỏng, gây giải phóng khí gas ở bộ phận cạnh vùng kín - hậu môn.

Theo tờ Healthline, phụ nữ mang thai cũng dễ bị xì hơi khi quan hệ tình dục do thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ khiến cơ thể tích nhiều khí hơn. Cơ thể mẹ bầu sẽ có mức hormone progesterone cao hơn bình thường. Hormone này tuy hỗ trợ thư giãn cơ bắp nhưng gây chậm quá trình tiêu hóa thức ăn trong ruột, tạo ra khí gas. Mẹ bầu thường ốm nghén cũng có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống, đi tiêu tạo ra nhiều khí hơn. Kiểm soát được cơn buồn nôn có thể giúp chị em giảm bớt khí hơi không mong muốn khi đang trong cuộc yêu.

Hiện tượng xì hơi khi sinh hoạt chăn gối là tự nhiên nhưng thường gây ái ngại ở các đôi. Ảnh: Freepik

Một số cách giảm tích tụ khí gas ở hệ tiêu hóa

Các đôi có thể an tâm, giữ nhịp lửa yêu khi thỉnh thoảng gặp phải hiện tượng xì hơi trong sinh hoạt. Chị em thường hay bị thừa khí hơi nên thăm khám với bác sĩ để kiểm tra thể chất, được lắng nghe tư vấn. Nếu không do các tác động vật lý dẫn đến xì hơi, các đôi có thể thay đổi một số thói quen sinh hoạt giúp phòng triệu chứng; như dùng thuốc tiêu không kê toa hỗ trợ ngăn tạo khí, phá vỡ bong bóng khí giúp tiêu hóa. Chị em nên đi đại tiện trước khi quan hệ, giảm thức uống có ga, đồ ăn khó tiêu, ăn chậm để giảm lượng không khí nuốt vào khi ăn. Các đôi cũng nên lưu ý tránh hút thuốc để giảm tối đa lượng không khí nuốt vào, sinh khí trong cơ thể, tổn hại hệ hô hấp. Duy trì nhịp rèn luyện thể chất phù hợp với sức khỏe cũng giúp lưu thông khí đến đường tiêu hóa.

Trò chuyện với bạn tình về khí hư âm đạo

Trong khi quan hệ tình dục, cơ thể phái nữ vận động cũng sẽ đẩy khí hư âm đạo ra ngoài. Trên thực tế, âm đạo có nhiều nếp gấp, nếp nhăn, nơi trữ khí tích tụ gọi là khí hư. Đây là một hiện tượng sinh học bình thường bởi các túi khí này được giải phóng khi các cơ hoàn toàn thư giãn - thời điểm chị em đạt cực khoái "chăn gối". Khí hư được đẩy khỏi âm đạo có thể giống tiếng xì hơi, nhưng đi ra từ âm đạo. Đôi khi, việc đẩy khí hư cũng xảy ra khi âm đạo co thắt trong lúc tập thể dục, như khi chạy hoặc thực hiện gập bụng. Chị em có thể trò chuyện với bạn đời để cảm thấy thoải mái hơn. Đây là chức năng cơ địa tự nhiên ở nữ giới. Vì thế, chị em không phải ái ngại về điều này.

Các đôi yên tâm duy trì nhịp yêu, bởi xì hơi khi quan hệ tình dục là chức năng tự nhiên của cơ thể không đáng ái ngại, đôi khi sẽ tạo tiếng cười cho đôi bên. Chị em không chắc chắn về sức khỏe nên thăm khám với bác sĩ để an tâm về thể trạng, sức khỏe sinh sản.

Mai Chi (Theo Healthline)