Vì sao bệnh Meniere gây chóng mặt?

Tôi bị ù tai, chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Meniere. Đây là bệnh gì, vì sao gây chóng mặt, điều trị thế nào? (Lan Trương, 40 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Bệnh Meniere là rối loạn ở tai trong, đặc trưng bởi các triệu chứng như chóng mặt, ù tai và giảm thính lực. Các cơn chóng mặt nặng có thể gây nôn ói. Người bệnh cũng có thể bị choáng váng, cảm giác đầy hay nặng tai...

Triệu chứng bệnh không xuất hiện liên tục mà diễn ra từng đợt. Mỗi đợt có thể xuất hiện một hoặc nhiều triệu chứng cùng lúc. Bệnh Meniere có liên quan đến tình trạng tăng áp lực nội dịch ở tai trong. Tai trong gồm hệ thống mê đạo bao gồm mê đạo xương và mê đạo màng.

Bác sĩ Phát đo chức năng tiền đình bằng hệ thống ứng dụng công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) tích hợp AI. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Mê đạo màng chứa đầy chất lỏng gọi là nội dịch, sự chuyển động dạng sóng của nội dịch trong hệ thống mê đạo có nhiệm vụ đảm bảo chức năng cân bằng của hệ thống tiền đình.

Khi nội dịch tích tụ quá mức, áp lực trong mê đạo màng tăng, cản trở cân bằng bình thường, nhiễu loạn tín hiệu thính giác và tiền đình truyền về não khiến người bệnh chóng mặt, ù tai, choáng váng. Sau mỗi đợt tái phát, cơ quan tiền đình dần dần bị tổn thương cho đến khi mất chức năng hoàn toàn gây cảm giác loạng choạng, mất thăng bằng liên tục, ù tai nhiều, mất thính lực.

Đến nay, bệnh Meniere vẫn chưa có phương thức điều trị tối ưu, nhưng một số phương pháp giúp kiểm soát triệu chứng và giảm tần suất cơn chóng mặt. Điều trị nội khoa bao gồm thuốc ức chế tiền đình, chống nôn, an thần trong đợt cấp kết hợp thuốc lợi tiểu và chế độ ăn giảm muối nhằm hạn chế ứ dịch tai trong. Phương pháp này hiệu quả tốt hơn ở giai đoạn sớm của bệnh. Trong một số trường hợp bác sĩ có thể dùng thuốc chống viêm.

Liệu pháp nhận thức giúp người bệnh thích nghi và giảm lo âu. Với các trường hợp không đáp ứng, bác sĩ có thể cân nhắc can thiệp tiêm, phẫu thuật... Ngoài ra, thay đổi lối sống như hạn chế muối, caffeine, rượu, thuốc lá cũng giúp kiểm soát bệnh hiệu quả.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7