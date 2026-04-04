Bệnh Ménière có chữa khỏi không?

Tôi được chẩn đoán mắc bệnh Ménière. Đây là bệnh gì, có chữa khỏi hoàn toàn được không? (Thế Luân, 35 tuổi)

Trả lời:

Bệnh Ménière là bệnh lý rối loạn thính lực và tiền đình ngoại biên, xảy ra ở tai trong do tăng bất thường dịch và ion nội mô. Bệnh thường gặp hơn ở người lớn khoảng 40-60 tuổi, có xu hướng trẻ hóa. Do triệu chứng bệnh Ménière không đặc trưng nên dễ nhầm lẫn với các bệnh tiền đình hoặc bệnh lý gây nghe kém khác.

Hiện, nguyên nhân chính xác gây bệnh Ménière vẫn chưa được xác định rõ ràng song bệnh có liên quan đến sự mất cân bằng dịch trong mê đạo tai (còn gọi là mê nhĩ). Mê đạo chứa các cơ quan thăng bằng (ống bán khuyên, xoan nang, cầu nang), túi nội dịch và thính giác (ốc tai).

Bệnh nhân được đo chức năng tiền đình bằng hệ công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) để chẩn đoán bệnhMénière. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu bạn được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, điều trị đúng phác đồ, có thể kiểm soát kiểm soát bệnh tốt, giảm di chứng nghe kém và mất thăng bằng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để bệnh Ménière, tuy nhiên, các cách sau có thể giúp kiểm soát các triệu chứng, bao gồm:

Sử dụng thuốc: Triệu chứng gây khó chịu nhất khi bị bệnh Ménière là các cơn chóng mặt có hoặc không có buồn nôn. Các loại thuốc kê đơn có tác dụng ức chế tiền đình, chống nôn và an thần, giảm nhẹ triệu chứng.

Thay đổi chế độ ăn uống và hành vi: Hạn chế lượng muối trong chế độ ăn xuống còn 1.500-2.000 mg/ngày và dùng thuốc lợi tiểu, góp phần kiểm soát triệu chứng của bệnh Ménière. Bạn nên tránh thức khuya, không làm việc quá sức, bỏ hút thuốc lá và rượu bia cũng để không làm bùng phát triệu chứng. Ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, tránh stress và tập thể dục mỗi ngày hỗ trợ tăng sức đề kháng, phòng bệnh Ménière.

Phẫu thuật: Phẫu thuật được chỉ định khi các phương pháp điều trị nội khoa không làm giảm chóng mặt. Bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật hủy mê nhĩ bằng thuốc, phẫu thuật giải áp túi nội dịch hoặc cắt dây thần kinh tiền đình tùy tuổi tác, sức khỏe, mức độ thính lực của người bệnh.

Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT): Đây hình thức trò chuyện giúp người bệnh tập trung vào cách họ diễn giải và phản ứng với những trải nghiệm trong cuộc sống, từ đó đối phó tốt hơn khi bất ngờ xảy ra các cơn chóng mặt.

Bạn nên đi khám ở bệnh viện có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra tình trạng cụ thể, từ đó bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

ThS.BS Đồng Thị Như Quỳnh

Khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy