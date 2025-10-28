Vì sao bạn hay thức giấc giữa đêm?

Đau nhức cơ thể, tiếp xúc với ánh sáng mạnh, lo lắng hay đơn giản là uống nhiều nước vào buổi tối có thể gây thức giấc nhiều lần trong đêm.

Thức giấc giữa đêm kéo dài gây mệt mỏi, khó tập trung và buồn ngủ vào ban ngày. Người mất ngủ dễ cáu gắt, căng thẳng. Lâu ngày thúc đẩy tình trạng viêm, kích thích hệ thần kinh giao cảm và tăng nhịp tim, áp lực lên tim, tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Chất lượng giấc ngủ kém còn là nguyên nhân gây béo phì, ảnh hưởng chức năng gan, suy giảm miễn dịch.

Uống nhiều nước

Khi bạn ngủ, cơ thể vẫn đang làm việc để phân hủy đồ ăn, thức uống tiêu thụ trong ngày. Do đó, uống quá nhiều nước vào buổi tối, trước giờ ngủ 1-2 giờ, có thể khiến bạn thức dậy để đi vệ sinh. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên có thể giảm chất lượng giấc ngủ.

Tiếp xúc với ánh sáng mạnh

Thiết kế phòng ngủ nên vừa đủ tối, hạn chế các loại đèn có ánh sáng mạnh hoặc đèn đường chiếu vào. Khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh, mắt hấp thụ vào võng mạc và báo hiệu nhầm cho não đang là ban ngày. Ánh sáng quá mạnh khiến não gặp khó khăn khi duy trì giấc ngủ suốt đêm.

Môi trường ngủ ồn ào

Tiếng còi xe cứu thương, tiếng nhạc nhà hàng xóm hay tiếng ồn khác đột ngột giữa đêm dễ làm người ngủ giật mình tỉnh giấc, khó vào giấc trở lại. Nên chuẩn bị phòng ngủ cách âm tốt, tránh tiếng ồn. Nếu khu vực bạn sống gần đường hoặc có nhiều tiếng ồn, nên sử dụng máy tạo tiếng ồn trắng hoặc đeo nút tai giúp giấc ngủ liền mạch hơn.

Căng thẳng, trầm cảm

Căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể làm não bộ mệt mỏi, dễ gặp ác mộng hoặc bóng đè, gây tỉnh giấc nửa đêm. Những người lo lắng thường dễ mất ngủ hơn những người không bị rối loạn tâm trạng. Người bệnh trầm cảm thường có thói quen ngủ kém như thức giấc nhiều lần trong đêm và buồn ngủ vào ban ngày.

Ngủ trưa quá nhiều

Giấc ngủ trưa giúp não bộ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cho cơ thể nhưng ngủ quá 30 phút hoặc ngủ trưa muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Nếu thường xuyên giật mình vào ban đêm, hãy tránh ngủ trưa. Nếu phải ngủ trưa, không nên kéo dài quá 20 phút.

Đau nhức cơ thể

Một số cơn đau như đau lưng, viêm khớp, đau đầu, đau bụng kinh, chuột rút làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ. Tư thể ngủ không thoải mái cũng làm tăng cơn đau. Bạn nên điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, đi khám để kiểm soát cơn đau.

Uống rượu bia

Uống rượu trước khi đi ngủ gây gián đoạn chu kỳ giấc ngủ dẫn đến mệt mỏi, thức dậy nửa đêm và khó ngủ lại.

Thức giấc thường xuyên vào ban đêm còn có thể là triệu chứng của các bệnh lý như ngưng thở khi ngủ khiến người ngủ thỉnh thoảng ngừng thở, bị đánh thức do gián đoạn nhịp tim và giảm lưu lượng oxy. Hội chứng chân không yên thường gặp ở người lớn tuổi, nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có thể kiểm soát tốt.

Anh Chi (Theo Cleveland Clinic)