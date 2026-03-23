Vì sao bạn ăn nhiều bất thường?

Ăn nhiều hay ăn uống vô độ có thể là triệu chứng của bệnh cường giáp, tiểu đường hoặc hội chứng tiền kinh nguyệt.

Ăn nhiều là tình trạng tiêu thụ lượng thực phẩm lớn, có thể kèm cảm giác đói liên tục hoặc nhanh đói dù vừa ăn xong. Đây có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe cần kiểm soát để phòng tránh béo phì. Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, ung thư... Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp.

Tiểu đường

Tiểu đường type 1 và type 2 đều có thể khiến người bệnh ăn nhiều. Bệnh làm rối loạn quá trình sản xuất và sử dụng insulin khiến đường huyết tăng cao. Khi đó, các tế bào không nhận đủ glucose để tạo năng lượng dẫn đến cảm giác đói liên tục. Tình trạng này thường đi kèm khát nước, tiểu nhiều, sụt cân và mệt mỏi. Nếu kiểm soát kém, bệnh có thể gây giảm thị lực, tê bì tay chân...

Cường giáp

Bệnh cường giáp xảy ra khi tuyến giáp sản sinh quá nhiều hormone giáp, dẫn đến tuyến giáp hoạt động quá mức. Mất cân bằng hormone này ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất khiến các tế bào trong cơ thể sử dụng năng lượng nhanh, làm tăng cảm giác đói để đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của cơ thể. Triệu chứng khác của bệnh cường giáp gồm giảm cân dù thèm ăn nhiều hơn, nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi, lo lắng, cáu kỉnh, mệt mỏi, trầm cảm, không chịu được nhiệt, rụng tóc, bướu cổ...

Hội chứng tiền kinh nguyệt

Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) bao gồm các triệu chứng thể chất và cảm xúc xuất hiện vài ngày đến một tuần trước kỳ kinh nguyệt. Biểu hiện điển hình như đói nhanh, thèm đồ ngọt, táo bón hoặc tiêu chảy, đau bụng dưới, đau đầu, thay đổi tâm trạng, mệt mỏi... Các dấu hiệu này tự hết khi chu kỳ kinh nguyệt kết thúc.

Hội chứng Prader-Willi

Hội chứng Prader-Willi là dạng rối loạn di truyền do lỗi gene trên nhiễm sắc thể 15, ảnh hưởng đến tâm thần và hành vi của người bệnh. Những người mắc hội chứng này thường bị rối loạn hormone điều chỉnh cảm giác thèm ăn, thường đói liên tục.

Chứng cuồng ăn

Chứng cuồng ăn (Bulimia nervosa - BN) là rối loạn ăn uống đặc trưng bởi các đợt ăn vô độ tái phát. Người bệnh thường tự gây nôn, nhịn ăn, tập thể dục quá mức hoặc lạm dụng thuốc nhuận tràng, kèm cảm giác tội lỗi, xấu hổ sau khi ăn. Các đợt ăn vô độ khiến người bệnh thèm ăn dữ dội và ăn nhiều, nhưng cân nặng có thể tăng, giảm hoặc giữ ở mức bình thường.

Bệnh Graves

Bệnh Graves là rối loạn nội tiết do tuyến giáp hoạt động quá mức, làm tăng chuyển hóa, khiến người bệnh nhanh đói và ăn nhiều hơn.

Anh Chi (Theo Health)