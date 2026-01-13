Vì sao ăn quả khế có lợi cho sức khỏe?

Quả khế giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da.

Giàu chất chống oxy hóa, kháng viêm

Quả khế chứa nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm mạnh như axit gallic, beta-carotene, proanthocyanidin và flavonoid. Thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa vào chế độ ăn giúp giảm viêm, góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các loại vitamin và flavonoid (hợp chất thực vật tự nhiên) trong quả khế hỗ trợ tim mạch, trong đó vitamin C hạn chế quá trình xơ vữa động mạch và sự hình thành mảng bám trong thành mạch. Loại quả này còn cung cấp những khoáng chất có lợi cho tim như kali và folate.

Giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa

Quả khế ít calo nhưng giàu chất xơ, góp phần ổn định đường huyết và điều hòa nhu động ruột. Lượng chất xơ còn thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, qua đó tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng liên quan đến cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ khả năng làm giảm cholesterol, huyết áp và đường huyết.

Tốt cho làn da

Khế cung cấp vitamin C - yếu tố cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, duy trì làn da mềm mại và mịn màng. Ăn nhiều rau củ quả, trong đó có khế, có thể chậm quá trình lão hóa da. Vitamin C còn đóng vai trò bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.

Góp phần phòng ngừa ung thư

Vitamin C trong quả khế có đặc tính chống oxy hóa mạnh, hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Nhờ vậy, dưỡng chất này có liên quan đến giảm nguy cơ một số loại ung thư như phổi, tuyến tụy, tuyến tiền liệt, thực quản, dạ dày và vú. Nhu cầu vitamin C khuyến nghị cho người trưởng thành dao động 75-90 mg mỗi ngày.

Thanh lọc cơ thể

Với đặc tính lợi tiểu, quả khế thúc đẩy quá trình đào thải nước dư thừa và các chất cặn bã, duy trì chức năng giải độc của gan. Với lượng đường tương đối thấp, khế phù hợp với chế độ ăn ít calo và tinh bột. Một quả cỡ trung bình (khoảng 100 g) chỉ chứa khoảng 3 g đường.

Cách sử dụng và lưu ý

Khế có thể ăn tươi, dùng riêng hoặc kết hợp với các loại quả khác, làm nguyên liệu cho món canh chua, món kho, nộm. Lượng phù hợp khoảng 100-200 g mỗi lần, tương đương 1-2 quả. Người đang điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc mắc bệnh lý dạ dày nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng khế.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)