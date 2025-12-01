Vì sao ăn hạt tiêu đen có thể bảo vệ sức khỏe?

Ăn hạt tiêu kích thích tiết enzyme tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp giảm các phản ứng viêm trong cơ thể.

Chứa chất chống oxy hóa

Tiêu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa. Rắc tiêu đen lên món ăn không chỉ làm tăng thêm hương vị mà còn tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Tiêu hóa hiệu quả hơn

Thêm hạt tiêu vào món ăn kích thích dạ dày sản xuất nhiều axit clohydric, giúp phân hủy thức ăn hiệu quả. Điều này có thể làm giảm đầy hơi, khó chịu, thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Hạt tiêu đen có đặc tính kháng khuẩn cũng có thể bảo vệ đường ruột khỏi nhiều tác nhân gây hại.

Cải thiện chức năng não

Tiêu đen có tác dụng cải thiện chức năng não bộ nhờ piperine, làm tăng nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng, sự tập trung, sức khỏe tổng thể của não bộ. Chất piperine còn có đặc tính sinh học quan trọng như chống viêm, chống oxy hóa.

Hỗ trợ sức khỏe hô hấp

Tính nóng tự nhiên của tiêu đen có thể làm sạch chất nhầy khỏi đường thở để dễ thở hơn. Piperine trong tiêu cũng làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, giảm khó chịu, giúp người ăn có nhiều năng lượng.

Tốt cho làn da

Đặc tính chống oxy hóa, kháng viêm của hạt tiêu có thể giảm mụn trứng cá, lão hóa sớm. Loại gia vị này còn tăng tuần hoàn máu, mang lại làn da rạng rỡ, tươi trẻ.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Tiêu đen giàu hợp chất piperine thúc đẩy tăng cường trao đổi chất tự nhiên. Piperine kích thích cơ thể tăng sinh nhiệt, tức là tạo ra nhiều nhiệt hơn khi chuyển hóa thức ăn. Nhờ đó, cơ thể đốt cháy nhiều năng lượng và trao đổi chất tốt hơn.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Bằng cách hỗ trợ giải độc cơ thể, ăn tiêu đen rất có lợi cho gan. Piperine trong tiêu còn có đặc tính chống viêm, giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Tiêu đen cung cấp vitamin C và nhiều hợp chất dinh dưỡng khác. Nhờ đó, ăn tiêu đen thường xuyên hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng, bệnh tật. Những người có các vấn đề về dị ứng, rối loạn đông máu, tiểu đường không nên ăn nhiều tiêu đen. Người đang sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống động kinh, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước dùng gia vị này.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)