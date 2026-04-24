Vì sao ăn dứa tốt cho đường ruột?

Quả dứa giàu vitamin C, chất xơ, enzyme hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi.

Giàu bromelain hỗ trợ enzyme tiêu hóa

Dứa là nguồn bromelain tự nhiên - một hỗn hợp enzyme giúp phân giải protein thành axit amin, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong ruột. Ăn dứa đặc biệt hữu ích cho người bị khó tiêu, đầy hơi hoặc các vấn đề tiêu hóa khác.

Thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh

Quả dứa có nhiều chất xơ không hòa tan, đóng vai trò quan trọng với sức khỏe đường ruột bằng cách thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, ngăn táo bón, duy trì sự cân bằng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ trong dứa giúp phân di chuyển dễ dàng hơn qua đường tiêu hóa, giảm nguy cơ đầy hơi, chướng bụng.

Đặc tính chống viêm làm dịu đường ruột

Viêm mạn tính ở đường ruột là yếu tố chính gây rối loạn tiêu hóa, bao gồm hội chứng ruột kích thích (IBS), bệnh viêm ruột (IBD). Ngoài hỗ trợ tiêu hóa, bromelain trong dứa còn có đặc tính chống viêm, góp phần tạo nên lớp niêm mạc ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột là tập hợp hàng nghìn tỷ vi khuẩn, virus, nấm và vi sinh vật khác, đóng vai trò quan trọng đối với tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Quả dứa có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ enzyme bromelain giúp phân giải protein, từ đó gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Hỗ trợ loại bỏ độc tố

Hàm lượng nước cao và đặc tính lợi tiểu của dứa giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong loại quả này như vitamin C, flavonoid có tác dụng trung hòa các góc tự do, giảm stress oxy hóa. Quá trình giải độc hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh để hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Hệ thống miễn dịch khỏe rất quan trọng để duy trì sức khỏe đường ruột. Vitamin C trong thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng. Đường ruột khỏe có thể giảm nguy cơ mắc những vấn đề tiêu hóa như nhiễm trùng đường ruột, hội chứng rò rỉ ruột, không dung nạp thực phẩm.

Mỗi người có thể ăn khoảng 100-200 g dứa một ngày, không quá nhiều vì dễ gây rát lưỡi. Người mắc bệnh dạ dày, tiểu đường, dị ứng hoặc đang dùng thuốc loãng máu cần hạn chế. Dứa chứa axit và bromelain cao, ăn quá nhiều gây mòn men răng, hoặc dị ứng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)