Vì sao ăn cam tốt cho người giảm cân?

Cam chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm cân.

Ít calo

Một quả cam cỡ trung bình thường chứa từ 60 đến 80 calo, phù hợp cho bữa ăn nhẹ, không lo nạp nhiều calo. Quá trình giảm cân có thể thành công khi tiêu thụ ít calo hơn mức đốt cháy.

Giàu chất xơ

Cam chứa nhiều chất xơ hòa tan, thúc đẩy cảm giác no, nhờ đó giảm ăn vặt và những thực phẩm kém dinh dưỡng. Điều này làm giảm đáng kể lượng calo tổng thể, góp phần duy trì cân nặng khỏe mạnh. Mỗi người nên bổ sung cam vào chế độ ăn uống, góp phần giữ dáng hiệu quả, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Cấp nước

Cam có khoảng 85-90% nước, giúp bổ sung nước cho cơ thể. Giữ đủ nước là điều quan trọng để duy trì quá trình trao đổi chất, mức năng lượng cân bằng, cả hai đều cần thiết cho việc giảm cân. Cung cấp đủ nước giúp cơ thể hoạt động tối ưu, ngăn mệt mỏi. Ăn thực phẩm có hàm lượng nước cao cũng giúp một người cảm thấy no, từ đó hạn chế nạp thêm calo.

Chỉ số đường huyết thấp

Cam có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là lượng đường trong máu sau khi ăn cam tăng chậm hơn thực phẩm có GI cao. Điều này là do cam giàu chất xơ, làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu. Lượng đường trong máu tăng đột biến thường dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn, đói, khó kiểm soát cân nặng.

Giàu vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo. Chất dinh dưỡng này giúp cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng, thúc đẩy quá trình giảm cân. Vitamin C cần thiết cho quá trình sản xuất carnitine - hợp chất hỗ trợ đốt cháy chất béo trong quá trình tập thể dục. Vitamin C còn có tác dụng chống viêm, thúc đẩy cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả.

Vị ngọt tự nhiên

Cam là lựa chọn lành mạnh cho đồ ăn nhẹ và món tráng miệng có đường. Vị ngọt tự nhiên của thực phẩm này có thể ngăn ngừa cảm giác thèm đồ ăn ngọt như bánh kẹo, món ăn chế biến sẵn, hạn chế lượng calo không cần thiết. Bằng cách thay thế đồ ngọt bằng cam, một người có thể giảm lượng đường tổng thể nạp vào cơ thể, rất cần thiết để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Tăng cường trao đổi chất

Vitamin C là chất chống oxy hóa trong cam giúp tăng cường trao đổi chất, cho phép cơ thể đốt cháy calo hiệu quả. Tỷ lệ trao đổi chất cao góp phần giảm cân theo thời gian. Kết hợp cam vào chế độ ăn uống cân bằng cùng với hoạt động thể chất thường xuyên hỗ trợ giữ dáng.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)