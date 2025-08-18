Vì sao ăn các loại hạt giúp sống khỏe?

Các loại hạt cung cấp chất béo lành mạnh, chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Bộ não minh mẫn giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, năng động khi về già. Ngược lại, suy giảm nhận thức có thể làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. Chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer làm tăng nguy cơ tử vong.

Các loại hạt góp phần duy trì sức khỏe não bộ, phòng ngừa suy giảm nhận thức sớm, nhất là người cao tuổi, có nguy cơ mất trí. Lợi ích này đến từ sự kết hợp của chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin B, polyphenol, khoáng chất trong thực phẩm này. Trong số các loại hạt, quả óc chó đem đến lợi ích nổi bật cho não do giàu axit alpha-linolenic (loại axit béo omega-3) có nguồn gốc thực vật.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chế độ ăn nhiều hạt làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nguồn thực phẩm này cung cấp chất béo không bão hòa hỗ trợ sức khỏe mạch máu, ngăn nguy cơ mắc các bệnh tim mạch dẫn đến đau tim, đột quỵ. Các loại hạt còn có hỗn hợp chất xơ tốt cho tim, chất chống oxy hóa, khoáng chất, protein thực vật.

Phòng bệnh mạn tính

Các loại hạt là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, được ưu tiên trong chế độ ăn thực vật và Địa Trung Hải. Ngoài việc phòng bệnh tim, ăn các loại hạt thường xuyên còn làm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh mạn tính khác như tiểu đường, ung thư. Mỗi người nên ăn khoảng 28 g hạt mỗi ngày.

Duy trì khối lượng cơ

Mất khối lượng cơ và sức mạnh xảy ra khi già đi khiến khó cầm nắm hay nâng các vật nặng. Teo cơ còn làm tăng nguy cơ ngã, gãy xương. Các tình trạng này cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng hậu phẫu, tử vong ở người cao tuổi. Ăn các loại hạt có thể giúp duy trì khối lượng cơ. Sự kết hợp giữa vitamin, khoáng chất, chất béo không bão hòa, chất chống oxy hóa, protein trong thực phẩm có thể giảm mất cơ do tuổi tác.

Các loại hạt là món ăn vặt ngon miệng, ngoài ra còn nhiều cách để bổ sung thêm những món ăn vặt lành mạnh này vào bữa ăn.

Trộn thành hỗn hợp hạt khô: Hỗn hợp hạt khô là món ăn nhẹ ngon miệng khi đang làm việc hay đi bộ đường dài. Bạn kết hợp các loại hạt với trái cây sấy khô không đường, chocolate.

Chế biến thành sinh tố: Các loại hạt giúp bổ sung protein, chất béo lành mạnh vào sinh tố. Hồ đào, óc chó, hạnh nhân, hạt điều và bơ đậu phộng đem đến vị béo ngậy, thơm ngon cho sinh tố.

Rắc thực phẩm lên ngũ cốc và sữa chua: Tăng thêm hương vị, độ giòn cho bát sữa chua, ngũ cốc hoặc yến mạch bằng cách rắc thêm một ít hạt băm nhỏ hoặc thái lát.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)