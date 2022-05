Vì sao ăn cà chua gây ra các vấn đề tiêu hóa?

Một người gặp các vấn đề về tiêu hóa sau khi ăn cà chua có thể do mắc phải chứng không dung nạp thức ăn, dị ứng thực phẩm hoặc ợ chua mạn tính.

Cà chua là một loại trái cây phổ biến, được sử dụng phong phú trong nhiều món ăn. Cà chua chứa nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh như vitamin C, chất chống oxy hóa. Đối với một số người, cà chua và các thực phẩm làm từ cà chua như súp cà chua, nước sốt cà chua có thể gây đau bụng, khó chịu.

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do khiến cà chua gây ra các vấn đề về dạ dày cũng như tiêu hóa, trong đó phải kể đến 4 lý do gồm không dung nạp thực phẩm, dị ứng thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và ợ chua do trào ngược.

Không dung nạp thực phẩm

Không dung nạp thực phẩm là cơ thể phản ứng với một loại thực phẩm, nó tương tự như dị ứng, nhưng ít nghiêm trọng hơn và không nguy hiểm đến tính mạng. Không dung nạp thực phẩm xuất phát từ hệ tiêu hóa.

Các loại thực phẩm nằm trong danh sách FODMAP (viết tắt của oligosaccharide có thể lên men, disaccharide, monosaccharide và polyols) thường gây khó chịu cho dạ dày. Cà chua nằm trong danh sách FODMAP, khi sử dụng dễ gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, đặc biệt là gây khó chịu cho dạ dày.

Trong cà chua chứa một loại đường tự nhiên, một số người kém hấp thu fructose hoặc không dung nạp fructose khi ăn cà chua có thể bị gặp các vấn đề sức khỏe như chuột rút, đau bụng, tiêu chảy, táo bón. Bên cạnh đó, hấp thụ kém fructose được cho là một trong những nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích.

Cà chua có thể gây ra một số vấn đề tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Dị ứng thực phẩm

Một số trường hợp dị ứng thực phẩm có thể đe dọa tính mạng. Khi bị dị ứng thực phẩm, hệ thống miễn dịch sẽ nhầm lẫn thực phẩm là một chất có hại và thông báo đến não để kích hoạt phản ứng chống lại.

Theo tạp chí Điều tra Dị ứng và Miễn dịch học Lâm sàng của Mỹ, dị ứng cà chua xảy ra do phản ứng quá mức với một số protein có trong nó. Khi cà chua đi vào cơ thể, hệ thống miễn dịch phản ứng với các protein trong cà chua bằng cách giải phóng các kháng thể, histamine và các chất hóa học khác vào máu, gây ra các triệu chứng dị ứng.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu, những người bị dị ứng với phấn hoa có nguy cơ bị dị ứng cà chua cao hơn vì protein chính trong phấn hoa tương tự như protein trong cà chua.

Những triệu chứng của dị ứng cà chua bao gồm những biểu hiện trên da hoặc miệng như ngứa ran, tê, đỏ, nổi mẩn. Với hệ tiêu hóa, dị ứng cà chua xảy ra ở những người không dung nạp fructose. Biểu hiện thường thấy là nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn, giống với chứng không dung nạp thực phẩm. Do vậy khi có bất cứ triệu chứng lạ nào sau khi ăn cà chua, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân.

Ợ chua

Ợ chua là một trong các triệu chứng của trào ngược axit. Ợ chua gây ra cảm giác nóng rát khó chịu ở ngực do thực quản bị kích thích từ axit dạ dày, có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng thường nặng hơn ngay sau khi ăn.

Theo các chuyên gia, nhiều người bị ợ chua sau khi ăn cà chua vì cà chua có tính axit mạnh. Đường tiêu hóa của con người tạo ra axit dịch vị để phân hủy thức ăn nằm trong dạ dày, khi tiêu thụ thực phẩm có tính axit như cà chua, nó gây ra chứng ợ nóng. Nhiều người sau khi ăn cà chua sẽ thấy khó chịu như đau bụng, kèm theo đó là các triệu chứng như họng bị kích thích, ho khan, viêm họng...

Ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm là hiện tượng chất độc tấn công các dây thần kinh trong cơ thể dẫn đến tê liệt, gây ra các vấn đề về dạ dày như nôn mửa, buồn nôn, tiêu chảy và đau bụng.

Theo Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ, ngộ độc thực phẩm xảy ra khi bạn ăn phải thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn hoặc độc tố. Cà chua có thể bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, Shigella, Escherichia coli (E.coli) trong quá trình phát triển trong đất, trong quá trình thu hoạch, chế biến, lưu trữ, vận chuyển hoặc chế biến.

Khi bị ngộ độc thực phẩm do cà chua, người bị ngộ độc sẽ có các triệu chứng gồm đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn mửa, co thắt dạ dày, mất nước.

Theo Đại học bang Colorado Mỹ, những người ăn nước sốt cà chua đóng hộp tại nhà có nguy cơ bị ngộ độc do đóng hộp không đúng cách, cà chua chín quá hoặc hư hỏng, chế biến chưa kỹ.

Trong nhiều trường hợp, một người ăn cà chua chín, cà chua tươi không gặp phải vấn đề sức khỏe nào nhưng khi sử dụng các món chế biến từ cà chua như nước ép cà chua, tương cà, súp cà chua... thì lại gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Trong nước ép và tương cà chứa nhiều histamine, đây là các hợp chất kích hoạt các tín hiệu của hệ thống miễn dịch phản ứng lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Với hàm lượng histamine cao, các sản phẩm từ cà chua có thể tích tụ gây ra các triệu chứng không mong muốn cho hệ tiêu hóa. Đối với một số người, đặc biệt là những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản, hàm lượng axit cao trong cà chua và các sản phẩm làm từ cà chua có thể góp phần gây kích ứng đường tiêu hóa, bao gồm trào ngược, khó tiêu và ợ chua, gây ra cảm giác nóng rát khó chịu ở ngực.

Anh Chi (Theo Livestrong)