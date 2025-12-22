Vi khuẩn kháng thuốc tấn công thùy phổi bé trai

TP HCMBé Trung, 5 tuổi, sốt cao ho đờm, sổ mũi, bác sĩ chẩn đoán vi khuẩn tại phổi gây viêm phổi thùy.

BS.CKI Nguyễn Hữu Hiếu, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bé Trung bị viêm phổi thùy, không đáp ứng với các điều trị kháng sinh thông thường trước đó. Kết quả X-quang ngực ghi nhận hình ảnh đám mờ đồng nhất chiếm một phân thùy phổi, xét nghiệm máu bạch cầu tăng cao đến 20.000/mm3 (bình thường khoảng 4.000-10.000 mm3) và CRP 91 mg/L, gấp 9 lần bình thường.

Bé được truyền kháng sinh phổ rộng, hai ngày sau tình trạng sốt, ho đờm không có dấu hiệu giảm. Bác sĩ đổi kháng sinh mạnh hơn với phổ diệt khuẩn rộng hơn nhằm "bao vây" vi khuẩn phế cầu, tụ cầu và nhóm vi khuẩn không điển hình.

Bé hết sốt, ăn uống được, xuất viện khi đủ liều kháng sinh 7 ngày, tiếp tục dùng kháng sinh tại nhà thêm một tuần nữa để tránh tái phát hoặc áp xe hóa. Phụ huynh được bác sĩ lưu ý chế độ dinh dưỡng, giữ ấm, vệ sinh môi trường gia đình sạch sẽ để phổi bé phục hồi hoàn toàn.

Bác sĩ Hiếu khám cho bé Trung. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm phổi thùy là tình trạng viêm nhiễm cấp tính gây tổn thương nhu mô khu trú tại một hay nhiều thùy phổi, đặc trưng là hiện tượng đông đặc phế nang. Nguyên nhân gây bệnh thường gặp nhất là phế cầu khuẩn. Các yếu tố nguy cơ bao gồm sau một đợt nhiễm virus (cúm, sởi...), thời tiết giao mùa khiến hệ thống phòng thủ đường hô hấp suy yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Ở giai đoạn khởi phát, trẻ thường sốt cao kèm rét run, đau tức ngực, ho khan, ho có đờm, mệt mỏi, chán ăn, nôn trớ... Bệnh có thể chuyển sang giai đoạn toàn phát sau khoảng 3 ngày với các triệu chứng thở nhanh, co kéo cơ hô hấp và ho đờm đặc, nặng hơn nữa là trẻ li bì, tím tái.

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ (đặc biệt là vaccine phế cầu và HiB), sinh non, suy dinh dưỡng nặng hoặc có bệnh lý nền như tim bẩm sinh và phổi mạn tính... là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh. Ô nhiễm không khí và hút thuốc lá thụ động cũng làm tăng đáng kể khả năng mắc bệnh.

Bác sĩ Hiếu cho hay trẻ mắc bệnh nhẹ có thể dùng kháng sinh phù hợp kết hợp thuốc hạ sốt, bù dịch và dinh dưỡng đầy đủ. Gia đình chăm sóc tại nhà bằng cách cho trẻ uống đủ nước, vệ sinh mũi họng sạch sẽ, theo dõi sát nhịp thở. Đưa bé đến viện ngay nếu sốt cao khó hạ, co giật, thở nhanh, khó thở, tím tái, co rút lồng ngực khi thở, bỏ ăn bỏ uống...

"Biện pháp tốt nhất phòng bệnh cho trẻ là tiêm chủng đầy đủ vaccine theo lịch tiêm chủng mở rộng", bác sĩ Hiếu nói, khuyến cáo rửa tay cho trẻ thường xuyên, giữ ấm khi trời lạnh, đeo khẩu trang đến nơi đông người, và tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi