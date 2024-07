Vẹo chân do biến chứng tiểu đường mà không biết

TP HCMBà Trang, 78 tuổi, hai ngón chân vẹo hướng ra ngoài, nhiễm trùng, tưởng bệnh xương khớp tuổi già song bác sĩ chẩn đoán biến dạng bàn chân do bệnh tiểu đường.

Bàn chân bị vẹo từ ba năm trước khiến bà Trang không thể mang dép lê hay giày, khó đi lại. Hai tuần gần đây, ngón chân trái của bà sưng, lở loét giữa các kẽ, rỉ dịch trắng đục như mủ, mất cảm giác đau.

Ngày 19/7, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các ngón chân của bà Trang đè lên nhau tạo những điểm tì đè bất thường, kèm theo các yếu tố như cọ xát với dép, ẩm ướt nên dễ nhiễm nấm, nhiễm trùng. Nếu không điều trị vết loét sớm và đúng kỹ thuật dễ nhiễm trùng nặng, hoại tử, có khả năng cắt cụt chân. Bà Trang còn bị biến chứng thần kinh ngoại biên tiểu đường - một trong những nguyên nhân gây biến dạng chân.

Bàn chân của bà Trang bị biến dạng vẹo ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh được điều trị kháng sinh, cắt lọc, chăm sóc vết thương, điều chỉnh đường huyết để làm chậm quá trình tiến triển bệnh thần kinh tiểu đường. Bác sĩ cho bà đeo nẹp silicon mềm dẻo và có đàn hồi lên chân để cải thiện tình trạng vẹo bàn chân. Nẹp silicon này còn giảm áp lực các ngón chèn ép lên nhau, tránh phát triển vết loét mới.

Sau một tháng điều trị, vết thương của bà Trang lành lặn, tiếp tục đeo nẹp silicon thường xuyên để hỗ trợ đi lại dễ dàng. Bác sĩ khuyên bà dùng dép bít kín mũi bàn chân, chất liệu mềm mại giúp bảo vệ chân tốt hơn.

Biến dạng bàn chân tiểu đường là những bất thường về cấu trúc bàn chân, làm tăng nguy cơ loét, cắt cụt chân. Nguyên nhân do kiểm soát đường huyết không tốt, dẫn đến các biến chứng thần kinh và mạch máu, từ đó làm giảm dưỡng chất của các nhóm cơ bàn chân.

Các nhóm cơ gấp hoặc duỗi teo lại làm thay đổi cấu trúc tự nhiên của bàn chân. Các cấu trúc bị di lệch này gây ra các biến dạng làm tăng lực ma sát và phân bố áp lực bất thường lên các vùng bàn chân, tổn thương bàn chân. Các biến dạng bàn chân tiểu đường thường gặp gồm ngón chân hình búa, bàn chân charcot, ngón chân vẹo ngoài, bàn chân bẹt, bàn chân lõm, móng vuốt...

Điều dưỡng sát khuẩn vết thương cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trúc, đánh giá biến dạng bàn chân tiểu đường và can thiệp sớm góp phần giảm nguy cơ loét, nhiễm trùng bàn chân. Các kỹ thuật gồm cắt các gân nhỏ làm giảm mức độ co quắp của các ngón chân, cắt bỏ các vùng da chân bị chai do tì đè. Người bệnh có thể được dùng các thiết bị để điều chỉnh biến dạng bàn chân, tạo khuôn giày riêng biệt.

Dấu hiệu nhận biết sớm biến chứng bàn chân như giảm hoặc mất cảm giác đau ở chân, tê, châm chích, yếu cơ, chai chân... Dấu hiệu biến chứng mạch máu như lạnh chân, đau cách hồi, vết thương lâu lành... Bác sĩ Trúc khuyến cáo người bệnh kiểm soát tốt đường huyết, khám và tầm soát sớm các biến chứng bàn chân tiểu đường. Chọn giày dép vừa vặn, mềm, chất liệu tự nhiên và bít kín bàn chân.

Đinh Tiên

*Tên người bệnh đã được thay đổi