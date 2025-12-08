Về Việt Nam điều trị ung thư tuyến giáp

TP HCMChị Như Nguyễn, 28 tuổi, ở Mỹ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, quyết định về Việt Nam điều trị.

Chị Như Nguyễn phát hiện bất thường ở tuyến giáp hồi tháng 8, kết quả xét nghiệm viêm giáp tự miễn mức nhẹ, khối u chưa rõ, bác sĩ ở Mỹ chỉ định theo dõi. Hai tháng sau, siêu âm cho thấy nhân tuyến giáp tăng kích thước, bác sĩ tư vấn phẫu thuật. "Chi phí điều trị ở Mỹ đắt đỏ, chờ lịch mổ lâu và phải theo tuyến bảo hiểm mới được áp dụng nên tôi về Việt Nam điều trị kết hợp thăm gia đình", chị Nguyễn cho biết.

Siêu âm tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy chị có nhân đặc hỗn hợp ở thùy phải, kích thước 16×10×19 mm. Chọc hút tế bào kim nhỏ (FNA) xác định ung thư tuyến giáp dạng nhú. Bác sĩ hội chẩn chỉ định phẫu thuật cắt tuyến giáp, lấy mẫu xét nghiệm nhanh (cắt lạnh) kiểm tra lành tính hay ác tính. Kết quả xét nghiệm này có trong 15-20 phút, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định có cần cắt toàn bộ tuyến giáp hay chỉ cần cắt một phần.

Bác sĩ Trông (thứ hai từ trái qua) và êkíp phẫu thuật cho chị Như Nguyễn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS.CKII Đoàn Minh Trông, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, phẫu thuật thăm dò tuyến giáp bệnh nhân, ghi nhận thùy phải có nhân 2 cm chắc, giới hạn rõ, nghi xâm lấn, quyết định cắt toàn bộ tuyến giáp bằng dao siêu âm, bảo tồn toàn bộ tuyến cận giáp, dây thần kinh hồi thanh quản hai bên. Sau đó, êkíp loại bỏ các hạch nghi ngờ ở vùng giữa cổ - nơi ung thư dễ lan tới nhằm giảm nguy cơ bệnh tái phát.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, vết mổ mảnh như sợi tóc, giọng nói bình thường. Chị cần uống hormone nhằm duy trì các chức năng bình thường của tuyến giáp, ngăn các triệu chứng như mệt mỏi, tăng cân hay run tay.

Bác sĩ Trông khám cho chị Như Nguyễn sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư tuyến giáp thể nhú khá phổ biến, bệnh không có triệu chứng điển hình, diễn tiến âm thầm. Do đó, tầm soát để phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, xử trí phẫu thuật triệt căn giúp tăng cơ hội chữa khỏi bệnh. Tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư tuyến giáp có thể đến 98% nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Hầu hết bệnh nhân sau mổ ung thư tuyến giáp đều có tiên lượng phục hồi khả quan. Bệnh có thể tái phát sau 10-20 năm.

Bác sĩ Trông khuyến cáo không nên chủ quan với các bất thường nội tiết. Nên siêu âm tuyến giáp định kỳ 6-12 tháng, đi khám ngay khi sờ thấy u cổ hoặc nuốt vướng, không trì hoãn điều trị khi có chỉ định. Bệnh nhân sau phẫu thuật cần đến bệnh viện khám định kỳ, sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đầy đủ, tập thể dục... hạn chế nguy cơ tái phát.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi