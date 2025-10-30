Cắt toàn bộ tuyến giáp ngăn ung thư di căn

TP HCMAnh Lộc, 44 tuổi, khám sức khỏe bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp thể nhú di căn hạch cổ phải, được bác sĩ phẫu thuật triệt căn.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết anh Lộc có khối u bất thường ở thùy phải tuyến giáp, nghi ngờ ác tính. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) xác định ung thư tuyến giáp thể nhú, tế bào ung thư đã lan đến hạch cổ bên phải.

Anh có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chỉ định điều trị kiểm soát các bệnh này trước, sau đó mới phẫu thuật cắt tuyến giáp.

Trong cuộc mổ, êkíp gây mê, sau đó cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ phải và nhóm trung tâm cho anh Lộc. Bác sĩ Huân bóc tách tuyến giáp khỏi các cấu trúc vùng cổ, bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và tuyến cận giáp - hai cấu trúc quan trọng giúp duy trì giọng nói và cân bằng canxi máu.

Bác sĩ Huân (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp cho bệnh nhân Lộc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, anh tỉnh táo, không khàn tiếng, sinh hiệu ổn định. Anh tiếp tục điều trị bằng iod phóng xạ (I-131) giúp tiêu diệt những tế bào ung thư tuyến giáp còn sót lại và giảm nguy cơ tái phát. Anh cần duy trì uống hormone tuyến giáp để thay thế chức năng tuyến đã cắt bỏ, góp phần kiểm soát lượng hormone TSH (hormone kích thích tuyến giáp), ngăn tế bào ung thư phát triển trở lại. Bệnh nhân cần tuân thủ tái khám theo lịch hẹn để bác sĩ kiểm tra, đánh giá đáp ứng điều trị và sức khỏe.

Theo Globocan năm 2022, thế giới có khoảng 821.000 ca ung thư tuyến giáp một năm, gần 47.500 người tử vong do bệnh này. Bệnh phổ biến ở người dưới 55 tuổi. Phẫu thuật giúp loại bỏ hoàn toàn khối u, giữ chức năng nói và điều hòa canxi trong máu, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Ung thư tuyến giáp thường tiến triển chậm, tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm. Khi có khối bất thường ở cổ, khàn tiếng kéo dài hoặc nuốt vướng, người bệnh nên đến bệnh viện khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Để phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh, bác sĩ Huân khuyến cáo khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp. Người có yếu tố nguy cơ cao nên tầm soát bệnh.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi