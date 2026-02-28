Ưu, nhược điểm của chế độ ăn toàn thịt để giảm cân

Chế độ ăn toàn thịt (Carnivore) cung cấp nguồn protein giúp no lâu, giảm cân nhưng có thể khiến người ăn mệt mỏi, thiếu chất, rối loạn tiêu hóa.

Carnivore là chế độ ăn kiêng tập trung chủ yếu vào thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, một số sản phẩm được làm từ sữa. Người ăn kiêng không ăn trái cây, rau, các loại đậu, ngũ cốc và các loại hạt. Nguyên tắc cốt lõi của chế độ này là cung cấp năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể chủ yếu từ protein, chất béo, hạn chế tối đa carbohydrate trong bữa ăn.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ưu điểm lớn nhất của chế độ Carnivore là cung cấp protein hoàn chỉnh giúp xây dựng, sửa chữa các mô. Cơ thể được cung cấp hàm lượng sắt lớn, đặc biệt là sắt heme (thường dễ hấp thụ hơn so với những loại sắt non-heme có nguồn gốc từ thực vật). Sắt cần thiết trong quá trình tạo hồng cầu vận chuyển oxy vào máu, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Hàm lượng protein dồi dào làm giảm nồng độ ghrelin - một loại hormone gây cảm giác đói, giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ kiểm soát tổng năng lượng nạp vào. Với người béo phì mắc đái tháo đường type 2, carbohydrate có tác động lớn đến lượng đường trong máu so với các chất dinh dưỡng đa lượng khác. Ăn ít tinh bột có thể cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu tổng thể, giảm nguy cơ biến chứng, mà cơ thể vẫn có thể duy trì hoạt động nhờ năng lượng từ chuyển hóa chất béo, protein.

Ăn toàn thịt có thể giúp giảm cân, nhưng không phải là phương pháp giảm cân lành mạnh được bác sĩ khuyến khích. Ảnh được tạo bởi AI

Theo bác sĩ Tùng, chế độ ăn kiêng Carnivore cũng tiềm ẩn tác dụng phụ và không được khuyến khích áp dụng. Ăn quá ít hoặc không carbohydrate khiến người ăn kiêng bị mệt mỏi, chóng mặt, giảm tập trung, suy giảm trí nhớ do não thiếu glucose. Cơ thể cũng mất nước, chuột rút cơ bắp, rụng tóc, mất ngủ, khô da, thay đổi kinh nguyệt.

Trong rau củ, trái cây, ngũ cốc, các loại hạt, quả hạch có chứa nhiều chất xơ - một loại carbohydrate không tiêu hóa được nhưng lại giúp ruột khỏe mạnh. Nếu áp dụng chế độ ăn kiêng Carnivore, người ăn có thể xảy ra tình trạng rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, nhiều hợp chất thực vật tự nhiên (được gọi là phytochemicals) cũng sẽ bị thiếu hụt trong quá trình ăn kiêng. Đây là nhóm dưỡng chất có tác dụng cân bằng vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ điều hòa miễn dịch. Khi sức khỏe đường ruột không được đảm bảo trong thời gian dài, người ăn kiêng có nguy cơ cao mắc các bệnh lý đường tiêu hóa, bao gồm ung thư.

Để giảm cân đúng cách, bác sĩ Duy Tùng khuyên mỗi người cần tuân thủ nguyên tắc tập trung tạo thâm hụt calo bền vững (nạp ít hơn tiêu thụ), ăn uống cân bằng chất dinh dưỡng. Hạn chế các thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường, chất béo xấu.

Chế độ dinh dưỡng phải kết hợp cùng với lối sinh hoạt điều độ. Trung bình mỗi ngày nên tập thể dục từ 30 đến 60 phút, 5 ngày một tuần. Sau đó, tiếp tục tăng dần cường độ lên khi cơ thể đã quen với việc tập luyện. Ngủ đủ giấc, chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày và không bỏ bữa giúp duy trì năng lượng tạo nên một cơ thể săn chắc.

Người có dấu hiệu thừa cân, béo phì nên đến thăm khám tại chuyên khoa dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn hợp lý, xây dựng kế hoạch vận động theo nhu cầu. Sau khi đo thành phần cơ thể bằng máy InBody 770 và xét nghiệm vi chất bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao UPLC, bác sĩ có thể đánh giá chính xác thể trạng của mỗi người. Từ đó, bác sĩ đưa ra liệu trình giảm cân, giảm mỡ toàn thân an toàn, không gây mệt mỏi, căng thẳng.

Quốc An