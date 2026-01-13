Uống trà đặc có gây lo âu không?

Tôi thường uống trà đặc để tỉnh táo, gần đây bồn chồn, hồi hộp, khó ngủ. Uống trà có gây lo âu không, dùng thế nào an toàn? (Hùng Trần, TP HCM)

Trả lời:

Trà chứa caffeine và theanine tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Khi uống trà ở nồng độ đặc hoặc lượng lớn, caffeine có thể kích thích não bộ, làm tăng nhịp tim, tăng giải phóng adrenaline và cortisol. Điều này khiến một số người xuất hiện cảm giác bồn chồn, hồi hộp, lo âu, run tay hoặc khó ngủ, nhất là người nhạy cảm với caffeine.

Uống trà đặc khi đói hoặc sát giờ ngủ càng dễ gây kích thích thần kinh quá mức, làm rối loạn giấc ngủ và tăng cảm giác căng thẳng vào ngày hôm sau. Người có tiền sử rối loạn lo âu, mất ngủ, đau đầu hoặc tim đập nhanh thường nhạy cảm hơn với tác dụng này.

Người khỏe mạnh nên giới hạn lượng trà ở mức 1-2 tách mỗi ngày, pha loãng vừa phải, tương đương khoảng 200-300 ml trà, uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều; tránh uống trà đặc sau 15h-16h, không uống khi bụng đói. Người có biểu hiện lo âu, hồi hộp nên giảm dần lượng trà hoặc chuyển sang trà nhạt, trà thảo mộc không chứa caffeine.

Trà có thể dùng dưới dạng trà xanh, trà ô long hoặc trà đen, tuy nhiên cần tránh pha quá đậm hoặc hãm lá trà quá lâu vì làm tăng hàm lượng caffeine. Không nên lạm dụng trà để chống buồn ngủ thay cho nghỉ ngơi hợp lý, vì dễ gây kích thích thần kinh kéo dài.

Uống trà đặc có thể gây bồn chồn, lo âu ở người nhạy cảm với caffeine. Ảnh: Trọng Nghĩa

Nếu lo âu, căng thẳng, mất ngủ kéo dài dù đã giảm trà và caffeine, bạn nên đi khám chuyên khoa thần kinh để được đánh giá nguyên nhân. Không nên tự ý dùng thuốc an thần hoặc thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định vì có thể gây lệ thuộc hoặc tác dụng phụ.

Để giảm lo âu, bạn nên duy trì chế độ ăn cân đối, tăng thực phẩm giàu magiê, vitamin nhóm B, uống đủ nước, tập thể dục nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc. Tránh lạm dụng cà phê, trà đặc, nước tăng lực và các chất kích thích khác. Bổ sung một số tính chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) góp phần tăng cường máu lên não, tăng kết nối thần kinh, cải thiện lo âu, đau đầu và mất ngủ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7